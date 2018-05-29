|
"За час брала 20 долларов": в Минске задержали 16-летнюю проститутку
Иллюстративное фото
«Потенциальных клиентов девушка находила в социальных сетях и на сайтах знакомств. Встречалась с клиентами она на съемных квартирах. За час „общения“ юная минчанка брала 20-25 долларов. При этом родителям рассказывала, что находится на учебе в колледже. А в самом учебном заведении предоставляла поддельные справки о том, что болеет», — рассказала подробности дела официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Дручинина.
Сотрудникам задержанная рассказала, что занимается подобным «бизнесом» примерно полгода. Причем, по ее словам, делает это она потому, что ей это нравится.
В отношении 16-летней девушки составлен административный протокол за занятие проституцией. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники ОНиПТЛ Октябрьского РУВД столицы установили, что 16-летняя минчанка оказывает интимные услуги за вознаграждение.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)