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"За час брала 20 долларов": в Минске задержали 16-летнюю проститутку

30.05.2018 22:04 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники ОНиПТЛ Октябрьского РУВД столицы установили, что 16-летняя минчанка оказывает интимные услуги за вознаграждение.

«Потенциальных клиентов девушка находила в социальных сетях и на сайтах знакомств. Встречалась с клиентами она на съемных квартирах. За час „общения“ юная минчанка брала 20-25 долларов. При этом родителям рассказывала, что находится на учебе в колледже. А в самом учебном заведении предоставляла поддельные справки о том, что болеет», — рассказала подробности дела официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Дручинина.

Сотрудникам задержанная рассказала, что занимается подобным «бизнесом» примерно полгода. Причем, по ее словам, делает это она потому, что ей это нравится.

В отношении 16-летней девушки составлен административный протокол за занятие проституцией. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Сотрудники ОНиПТЛ Октябрьского РУВД столицы установили, что 16-летняя минчанка оказывает интимные услуги за вознаграждение.
 
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