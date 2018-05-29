Пять фактов о задержанном КГБ помощнике Лукашенко



Прием граждан в Слониме. Фото Гродзенская праўда

Из контролера в инспектора

Как Лукашенко напутствовал новых помощников

Рокировка 2017 года

Курировал бокс

Чем запомнился в последние годы

КГБ задержал помощника Лукашенко, инспектора по Гродненской области. Чиновника взяли с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч долларов.собрала несколько фактов о попавшем в коррупционный скандал помощнике Лукашенко.До назначения в 2015-м главным инспектором по Гродненской области, Сергей Ровнейко занимал должность председателя КГК по Гродненской области (до декабря 2012-го), а также начальника главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства Комитета.В 2015 году, назначая на должность новых помощников, глава государства обозначил для них приоритеты работы, сделав акцент на избирательной кампании:При этом Лукашенко подчеркнул, что параллельно его помощникам предстоит отслеживать, «насколько предвыборный процесс соответствует законодательству и установкам, данным на совещании по актуальным внутриполитическим вопросам»:В мае 2017-го указом главы государства Ровнейко был назначен на должность помощника Лукашенко – инспектора по Гродненской области. До этого он занимал должность главного инспектора.Связана ли эта рокировка с тем, что чиновник к тому моменту (по утверждению КГБ) находился в поле зрения правоохранительных органов, остается только догадываться.Сергей Ровнейко является председателем Гродненского областного отделения ОО «Белорусская федерация бокса». На этой должности чиновник запомнится необычной инициативой. Именно при нем областное отделение федерации учредило нагрудный знак «За содействие и развитие бокса в Гродненской области».Одними из первых обладателей знака стали старейший действующий судья международных и национальных соревнований Валерий Панков и гендиректор гродненской табачной фабрики «Неман»Судя по заголовкам в областных и районных газетах Гродненщины, Ровнейко регулярно проводил приемы граждан. В одном из интервью чиновник отмечал низкий уровень правовой грамотности граждан: