ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пять фактов о задержанном КГБ помощнике Лукашенко

30.05.2018 21:57 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Прием граждан в Слониме. Фото Гродзенская праўда
Сергея Ровнейко попался на взятке в $200 тысяч.

КГБ задержал помощника Лукашенко, инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Чиновника взяли с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч долларов.

«Салідарнасць» собрала несколько фактов о попавшем в коррупционный скандал помощнике Лукашенко.


Из контролера в инспектора

До назначения в 2015-м главным инспектором по Гродненской области, Сергей Ровнейко занимал должность председателя КГК по Гродненской области (до декабря 2012-го), а также начальника главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства Комитета.

Как Лукашенко напутствовал новых помощников

В 2015 году, назначая на должность новых помощников, глава государства обозначил для них приоритеты работы, сделав акцент на избирательной кампании:

— Организовывать «выборы», работать на конечный результат вы должны теснейшим образом с губернатором. Это ваша первейшая задача.

При этом Лукашенко подчеркнул, что параллельно его помощникам предстоит отслеживать, «насколько предвыборный процесс соответствует законодательству и установкам, данным на совещании по актуальным внутриполитическим вопросам»:

— Вы должны жестко это контролировать. Надо аккуратно, спокойно провести эти выборы.


Рокировка 2017 года

В мае 2017-го указом главы государства Ровнейко был назначен на должность помощника Лукашенко – инспектора по Гродненской области. До этого он занимал должность главного инспектора.

Связана ли эта рокировка с тем, что чиновник к тому моменту (по утверждению КГБ) находился в поле зрения правоохранительных органов, остается только догадываться.


Курировал бокс

Сергей Ровнейко является председателем Гродненского областного отделения ОО «Белорусская федерация бокса». На этой должности чиновник запомнится необычной инициативой. Именно при нем областное отделение федерации учредило нагрудный знак «За содействие и развитие бокса в Гродненской области».

Одними из первых обладателей знака стали старейший действующий судья международных и национальных соревнований Валерий Панков и гендиректор гродненской табачной фабрики «Неман» Юрий Чернышев.


Чем запомнился в последние годы

Судя по заголовкам в областных и районных газетах Гродненщины, Ровнейко регулярно проводил приемы граждан. В одном из интервью чиновник отмечал низкий уровень правовой грамотности граждан:

— Есть обращения, которые не могут быть рассмотрены на уровне местных властей. Они относятся к деятельности правоохранительных органов, судебной системы. Люди порой смешивают моральные и юридические нормы, подменяют одни понятия другими. Назрела необходимость повышения правового сознания людей, начиная со школьной скамьи.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергея Ровнейко попался на взятке в $200 тысяч.
 
Новости дня
Новости разные
 
Карпенко о выпускниках: «Жизненная школа преподнесет им еще много разных экзаменов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика