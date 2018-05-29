Для выявления самого удачливого и умелого рыболова, 16 июня на территории ОАО «Рыбхоз «Локтыши» будут проведены соревнования по лову рыбы летней поплавочной удочкой «РЫБАК-2018».





Место проведения соревнований КДН-№2. Цена билета — 15 руб. Для участников соревнований будет организована бесплатная уха.

Регламент соревнований:

5:00 — 7:00 — регистрация и жеребьевка участников;

7:00 — заезд участников;

8:00 — 14:00 — начало-финиш соревнований;

14:00 -15:00 — взвешивание;

15:00 — подведение итогов.

Продажа билетов будет осуществляться с 1 июня на проходной ОАО «Рыбхоз «Локтыши».

Лов производится только с берега, одной поплавочной удочкой, с применением не более одного крючка.

Победители и призеры соревнований, занявшие призовые места награждаются ценными призами.

Более подробную информацию можно получить по номеру: +375296928984, +375293901950, +375299933788