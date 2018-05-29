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В Беларуси более 19 тысяч первоклашек получили футбольные мячи
30.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Белорусская федерация футбола организовала акцию «Подари ребенку мяч», благодаря которой все первоклассники из сельских школ получают в подарок мячи, передает телеканал «МИР 24».
Сегодня церемония прошла в Озерцовской школе под Минском. Ученики прямо с торжественной линейки отправились на каникулы вместе с
Эта республиканская акция
Организаторы акции рассчитывают, что дети смогут в свободное от учебы время приобщиться к самому массовому на планете виду спорта – футболу.
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Сегодня церемония прошла в Озерцовской школе под Минском. Ученики прямо с линейки отправились на каникулы вместе с футбольным трофеем.
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