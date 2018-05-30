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«Это – самая дальняя от зрителя часть сцены, которую он обычно не видит»: заглянули за кулисы Большого театра

30.05.2018 23:23 — Разное | СТВ  
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Большой театр – мы видим его блеск и роскошь. И порой забываем, что это – ещё и целый мир, который работает по своим законам.

«Это – самая дальняя от зрителя часть сцены, которую он обычно не видит»: заглянули за кулисы Большого театра

Мы заглянули за кулисы, чтобы подсмотреть, что происходит в театре тогда, когда зал пустеет.

«Это – самая дальняя от зрителя часть сцены, которую он обычно не видит»: заглянули за кулисы Большого театра

Екатерина Власова, экскурсовод:
Сегодня в Большом театре Беларуси установлена самая современная сцена-трансформер.

Площадь всей сцены составляет 698 квадратных метров.

Сцена состоит из нескольких участков. Это – самая дальняя от зрителя часть сцены, которую он обычно не видит, её закрывают декорации.

«Это – самая дальняя от зрителя часть сцены, которую он обычно не видит»: заглянули за кулисы Большого театра

Основная рабочая площадка.

И авансцена, которая находится перед занавесом.

 «Это – самая дальняя от зрителя часть сцены, которую он обычно не видит»: заглянули за кулисы Большого театра

Трансформером сцена называется неслучайно. Она состоит из 21-ой подъёмно-опускной площадки. Это значит, что под сценой находятся 20 люков-провалов, которые поднимаются и опускаются независимо друг от друга. 

А ещё на сцене предусмотрены так называемые сменные полы.

«Это – самая дальняя от зрителя часть сцены, которую он обычно не видит»: заглянули за кулисы Большого театра

Екатерина Власова:
Сменный пол есть у нас оперный и балетный. Оперный – это пол с поворотным кругом и кольцом. То есть, круг и кольцо могут двигаться как вместе, в одну сторону, так и в разные стороны, независимо друг от друга.

Это создаёт иллюзию движения, смену картин, смену декораций.

Всё для того, чтобы зрителю было максимально интересно и удобно смотреть спектакль. Балетный пол представляет из себя эластичное покрытие, максимально комфортное для артистов балета.

«Это – самая дальняя от зрителя часть сцены, которую он обычно не видит»: заглянули за кулисы Большого театра

Сцена Большого театра имеет уклон в сторону зрительного зала в 4 градуса.

Это позволяет зрителям лучше видеть, что происходит в глубине сцены.

Екатерина Власова:
Кроме нижней машинерии сцены, у нас ещё есть верхняя машинерия сцены. Это – более 500 осветительных элементов, софитов находятся у нас на сцене, в карманах сцены и по периметру зрительного зала.

«Это – самая дальняя от зрителя часть сцены, которую он обычно не видит»: заглянули за кулисы Большого театра

Также 67 штанкет для подъёма мягких декораций.

То есть, одновременно 67 крупных полотен может быть подвешено.

Кстати, нам удалось подсмотреть, как меняется пол на сцене Большого. Но оказалось, что двигаться может не только он.

«Это – самая дальняя от зрителя часть сцены, которую он обычно не видит»: заглянули за кулисы Большого театра

Екатерина Власова:
Оркестровая яма театра также может располагаться на разных уровнях по отношению к зрителю. Она может быть опущена, как сейчас, вниз. Либо пол оркестровой ямы опускается ещё ниже.

Заезжает в карман под зрительным залом.

А чистый пол – без всех пюпитров, стульев и инструментов – поднимается и устанавливается в планшет сцены.

«Это – самая дальняя от зрителя часть сцены, которую он обычно не видит»: заглянули за кулисы Большого театра

Большой театр – это не только искусство.

Это ещё и огромные механизмы, невидимые хитрости и сложные машины – и всё ради того,  чтобы зритель из зала мог, хотя бы, на мгновение поверить в сказку.

 
 
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Большой театр – мы видим его блеск и роскошь. И порой забываем, что это – ещё и целый мир, который работает по своим законам. Мы заглянули за кулисы, чтобы...
 
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