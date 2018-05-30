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«Это – самая дальняя от зрителя часть сцены, которую он обычно не видит»: заглянули за кулисы Большого театра
Большой театр – мы видим его блеск и роскошь. И порой забываем, что это – ещё и целый мир, который работает по своим законам.
Мы заглянули за кулисы, чтобы подсмотреть, что происходит в театре тогда, когда зал пустеет.
Екатерина Власова, экскурсовод:
Сцена состоит из нескольких участков. Это – самая дальняя от зрителя часть сцены, которую он обычно не видит, её закрывают декорации.
Основная рабочая площадка.
Трансформером сцена называется неслучайно. Она состоит из 21-ой подъёмно-опускной площадки. Это значит, что под сценой находятся 20 люков-провалов, которые поднимаются и опускаются независимо друг от друга.
Екатерина Власова:
Всё для того, чтобы зрителю было максимально интересно и удобно смотреть спектакль. Балетный пол представляет из себя эластичное покрытие, максимально комфортное для артистов балета.
Это позволяет зрителям лучше видеть, что происходит в глубине сцены.
Екатерина Власова:
Также 67 штанкет для подъёма мягких декораций.
Кстати, нам удалось подсмотреть, как меняется пол на сцене Большого. Но оказалось, что двигаться может не только он.
Екатерина Власова:
А чистый пол – без всех пюпитров, стульев и инструментов – поднимается и устанавливается в планшет сцены.
Это ещё и огромные механизмы, невидимые хитрости и сложные машины – и всё ради того, чтобы зритель из зала мог, хотя бы, на мгновение поверить в сказку.
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«Это – самая дальняя от зрителя часть сцены, которую он обычно не видит»: заглянули за кулисы Большого театра
Большой театр – мы видим его блеск и роскошь. И порой забываем, что это – ещё и целый мир, который работает по своим законам. Мы заглянули за кулисы, чтобы...
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