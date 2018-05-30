ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что было. У правительства есть план/ Детство прошло/ Ни дня без посадки

30.05.2018 23:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Куда мы идем?

Так можно по-простому интерпретировать тему доклада правительства, с которым сегодня перед депутатами выступил первый вице-премьер Василий Матюшевский. Официально тема звучала так: «О работе экономики страны и формировании приоритетов в ее развитии». Адресован доклад совместному заседанию депутатов и сенаторов. Не надо быть ясновидцем, чтобы понимать, на каком свете мы находимся: мировой кризис больно ударил по экономике, но мы выстояли; промышленность вышла из рецессии; в I квартале привлекли $1,3 млрд. прямых инвестиций; профицит бюджета составил 2,5 млрд. рублей; рубль стабилен … Все хорошо, к таким  оценкам нам не привыкать. А что дальше? Кроме того, что надо развивать цифровизацию экономики, добиться «взрывного роста» сферы услуг, максимальной отдачи от модернизированных предприятий? Это тоже как бы не новые задачи, давно лежат на поверхности. А сегодня В. Матюшевский сообщил, что разрабатывается закон о государственных организациях, в котором оформлены правила игры для госсектора. «Он необходим для систематизации и актуализации законодательства, определяющего правила игры для государственного сектора экономики», – сказал вице-премьер. Кроме того, будут выработаны и реализованы новые подходы к подбору и расстановке управленческих кадров в организациях государственного сектора. И еще: подготовлен план новой индустриализации регионов Беларуси до 2025 года. Все это даст и новые рабочие места, и прирост ВВП, и много чего ещё. Словом, есть у правительства идеи и планы. Вот бы их реализовать, да так, чтобы страна и люди, наконец, стали богаче.   

В школах зазвенело

Вот и все – для 55 тысяч школьников прозвенел последний звонок. Кому грусть, а кому радость. Выпускные вечера, как уже мы сообщали, пройдут в белорусских школах в основном 9 и 10 июня. В эти дни на всех мероприятиях, в том числе и на традиционной встрече рассвета, как рассказывают специалисты Мингорисполкома, школьников будут сопровождать бдительные педагоги и родители. На случай, как бы чего не вышло. А сегодня приветствие выпускникам направил Александр Лукашенко. Он пожелал им ставить перед собой амбициозные цели, мечтать, состояться как  личности. 

Как же школы и их родители встретили этот день? Что придумали сами выпускники? Линейки посетили, вручили учителям цветы. В «Минск арене» нынешним вечером прошел большой праздник с музыкой. А будут ли белые лимузины, рестораны-кафе? В некоторых странах СНГ такие излишества запрещены. Наш министр образования Игорь Карпенко, между прочим, считает, что это лишнее: мол, не о том надо думать, а как ЦТ сдать. Может, в чем-то он и прав.  

Очередной погорел на взятке

Опять попался на взятке большой начальник. Ощущение, что борьба с коррупцией приобретает форму «Ни дня без посадки!», в последнее время не покидает. Сегодня КГБ задержал с поличным при вымогательстве и получении взятки помощника Президента – инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Деньги были в его руках – 200 тысяч долларов. В поле зрения оперативников чиновник попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток. Санкцию на  проведение оперативно-розыскных мероприятий  дал сам Глава государства. Сколько Ровнейко набрал всего, – следствие покажет. Возбуждено уголовное дело, статья предусматривает до 15 лет заключения. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО КГБ и дает показания. До назначения помощником он работал в Комитете госконтроля начальником управления.

Взяточники бывают разные. Берут по 5-10 долларов за мелкие услуги. Коррупционеры – начальники, как правило, это двуличные люди, которые говорят с трибун про честность, а поступают, как видим. И берут они десятками и сотнями тысяч. Ровнейко умел произносить красивые слова. Однажды в Ошмянах после приема граждан он с пафосом говорил журналисту областной газеты: «Люди порой смешивают моральные и юридические нормы, подменяют одни понятия другими…» Как про себя говорил. 

Предлагаем и об этом почитать:  
1. Николай Валуев попробовал белорусскую молочку в Хойниках. И вот что он сказал
2. Десять правил, которые нужно соблюдать, собираясь в лес 
3. Рецепт освежающего холодника. Вам понадобится всего пять ингредиентов!

В.Д.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Выплата долгов, вступление в ВТО и экономика по образу чешской: главные вопросы парламента Беларуси к правительству
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика