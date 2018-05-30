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Выплата долгов, вступление в ВТО и экономика по образу чешской: главные вопросы парламента Беларуси к правительству
Новости Беларуси. От вступления в ВТО до развития частной инициативы – правительство ответило на вопросы депутатов и сенаторов на совместном заседании двух палат белорусского парламента. Евгений Горин с подробностями в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Горин, СТВ:
Вначале информация о работе экономики. За первый квартал в страну поступил 1 миллиард 300 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций (это больше, чем за весь 2017 год). А ВВП прирос почти на 5 %.
Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Обычно такие заседания проходят в Овальном зале, но там сейчас ремонт. Поэтому депутаты и сенаторы собрались в зале Совета министров. Электронной системы голосования и регистрации нет, так что все по старинке: есть вопрос – тянут руку вверх.
Виктор Чайчиц, заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Василий Матюшевский:
В правительстве ратуют за новую региональную политику. Первый шаг – план новой индустриализации регионов Беларуси до 2025 года. В нем более 1500 инвестиционных проектов, а реализация позволит экономике ежегодно прирастать до 2 %. Кстати, прозвучало и интересное пожелание: построить экономику по образу чешской. Наши страны во многом похожи, но работа с инвесторами в регионах идет вяло.
Татьяна Конончук, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Василий Матюшевский:
Прозвучал вопрос о присоединении Беларуси к Всемирной торговой организации.
Андрей Рыбак, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Василий Матюшевский:
Что же касается стиля и методов работы, то Михаил Мясникович предложил менять систему взаимодействия правительства и парламента. Когда выступления были чисто информационными, то формат «трибуна-зал» вполне подходил. Но сегодня речь идет в основном об обсуждении конкретных предложений, поэтому нужны новые подходы.
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Выплата долгов, вступление в ВТО и экономика по образу чешской: главные вопросы парламента Беларуси к правительству
Новости Беларуси. От вступления в ВТО до развития частной инициативы – правительство ответило на вопросы депутатов и сенаторов на совместном заседании двух палат...
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