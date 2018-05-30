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"Манипуляции проходили без нашего разрешения". Письмо министра спорта России президенту WADA
Немецкий канал
Подписи под письмом поставили министр спорта России Павел Колобков, глава (на момент написания письма) Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков и президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.
— Серьезный кризис, который оказал влияние на российский спорт, был вызван некоторыми неприемлемыми манипуляциями в антидопинговой системе, что и было выявлено в ходе расследований WADA (независимой комиссии Ричарда Паунда, доклада Ричарда Макларена) и МОК (комиссии Самуэля Шмида).
После проведенных расследований 5 декабря 2017 года Исполком МОК принял решение приостановить полномочия Олимпийского комитета России (ОКР). Мы приняли и выполнили это решение МОК, основанное на выводах комиссии Шмида.
От имени организаций, которые мы представляем, искренне сожалеем, что данные манипуляции произошли в России. Хотели бы заверить вас, что все заинтересованные организации предпринимают все необходимые шаги для соблюдения антидопинговых правил, которые обязаны соблюдать все спортсмены, национальные команды, тренеры, врачи и остальной персонал в соответствии с кодексом WADA.
Важно отметить, что недавние решения Спортивного арбитражного суда (CAS) вызвали уместные сомнения в обоснованности доказательств, которые предоставил бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков комиссиям МОК, касающихся отдельных атлетов.
Наряду с WADA наши организации и правительство России несут ответственность за сохранение целостности спорта. Мы хотим заверить, что любые возможные манипуляции проходили без нашего ведома и разрешения.
Также хотим заверить, что извлекли уроки из этого кризиса. В настоящее время проводятся большие реформы, мы уверены, что они сделают борьбу с допингом в нашей стране более эффективной. Эти реформы включают принятие уголовной ответственности за подстрекательство к применению допинга; Министерство спорта перестает быть учредителем РУСАДА; увеличивается финансирование организации, а Московская антидопинговая лаборатория переведена под надзор МГУ.
Кроме того, мы подтверждаем, что соответствующие меры принимаются и еще будут приняты в отношении отдельных лиц, участвовавших в допинговой схеме, включая запрет на их участие в дальнейшей антидопинговой работе в России. Мы стремимся обеспечить эффективное осуществление деятельности РУСАДА и международных федераций без неправильного внешнего вмешательства.
Заверяем вас, что в полной мере поддерживаем расследование, которое ведет Следственный комитет России в отношении предполагаемых нарушений антидопинговых правил. Мы верим, что виновные будут наказаны.
Мы искренне считаем, что все усилия, предпринимаемые WADA, МОК, МПК, ОКР, ПКР, Министерством спорта России и Независимой общественной антидопинговой комиссией, приносят свои плоды и что настало время для WADA полностью восстановить РУСАДА, а для МОК, МПК и соответствующих международных федераций допускать российских спортсменов на мировые спортивные соревнования в тех же условиях, что и спортсменов других стран.
Эти решения будут служить дополнительным стимулом для всех действующих спортсменов и молодых атлетов в будущем, — говорится в письме.
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Немецкий канал ARD на своем сайте опубликовал текст письма российской стороны, адресованного президенту Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйгу Риди.
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