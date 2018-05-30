"Манипуляции проходили без нашего разрешения". Письмо министра спорта России президенту WADA

Немецкий канал ARD на своем сайте опубликовал текст письма российской стороны, адресованного президенту Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйгу Риди.



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Подписи под письмом поставили министр спорта России Павел Колобков, глава (на момент написания письма) Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков и президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

— Серьезный кризис, который оказал влияние на российский спорт, был вызван некоторыми неприемлемыми манипуляциями в антидопинговой системе, что и было выявлено в ходе расследований WADA (независимой комиссии Ричарда Паунда, доклада Ричарда Макларена) и МОК (комиссии Самуэля Шмида).

После проведенных расследований 5 декабря 2017 года Исполком МОК принял решение приостановить полномочия Олимпийского комитета России (ОКР). Мы приняли и выполнили это решение МОК, основанное на выводах комиссии Шмида.

От имени организаций, которые мы представляем, искренне сожалеем, что данные манипуляции произошли в России. Хотели бы заверить вас, что все заинтересованные организации предпринимают все необходимые шаги для соблюдения антидопинговых правил, которые обязаны соблюдать все спортсмены, национальные команды, тренеры, врачи и остальной персонал в соответствии с кодексом WADA.

Важно отметить, что недавние решения Спортивного арбитражного суда (CAS) вызвали уместные сомнения в обоснованности доказательств, которые предоставил бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков комиссиям МОК, касающихся отдельных атлетов.

Наряду с WADA наши организации и правительство России несут ответственность за сохранение целостности спорта. Мы хотим заверить, что любые возможные манипуляции проходили без нашего ведома и разрешения.

Также хотим заверить, что извлекли уроки из этого кризиса. В настоящее время проводятся большие реформы, мы уверены, что они сделают борьбу с допингом в нашей стране более эффективной. Эти реформы включают принятие уголовной ответственности за подстрекательство к применению допинга; Министерство спорта перестает быть учредителем РУСАДА; увеличивается финансирование организации, а Московская антидопинговая лаборатория переведена под надзор МГУ.

Кроме того, мы подтверждаем, что соответствующие меры принимаются и еще будут приняты в отношении отдельных лиц, участвовавших в допинговой схеме, включая запрет на их участие в дальнейшей антидопинговой работе в России. Мы стремимся обеспечить эффективное осуществление деятельности РУСАДА и международных федераций без неправильного внешнего вмешательства.

Заверяем вас, что в полной мере поддерживаем расследование, которое ведет Следственный комитет России в отношении предполагаемых нарушений антидопинговых правил. Мы верим, что виновные будут наказаны.

Мы искренне считаем, что все усилия, предпринимаемые WADA, МОК, МПК, ОКР, ПКР, Министерством спорта России и Независимой общественной антидопинговой комиссией, приносят свои плоды и что настало время для WADA полностью восстановить РУСАДА, а для МОК, МПК и соответствующих международных федераций допускать российских спортсменов на мировые спортивные соревнования в тех же условиях, что и спортсменов других стран.

Эти решения будут служить дополнительным стимулом для всех действующих спортсменов и молодых атлетов в будущем, — говорится в письме.