Мотоциклист разбился при обгоне в Глубокском районе, сообщил БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

ДТП произошло на 142-м км автодороги Р3 Логойск — Зембин — граница Латвии. Водитель мотоцикла 1974 года рождения, двигаясь в направлении Шарковщины со стороны Глубокого, при обгоне не справился с управлением и опрокинулся на встречной полосе. От полученных травм он скончался на месте. Мужчина был без шлема.

«Кроме того, оказалось, что, имея водительские права на вождение легковых и грузовых автомобилей, категория на мотоцикл у него не была открыта. Мотоцикл „Кавасаки“ он приобрел накануне, обменяв его на свой легковой автомобиль», — отметил Александр Казючиц.

Госавтоинспекция призывает всех участников движения к осторожному и ответственному поведению на дорогах.