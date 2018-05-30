Определился обладатель мужского Кубка Беларуси по гандболу

Гандболисты БГК имени Мешкова в 11-й раз стали обладателями Кубка Беларуси.



Фото: «Прессбол»

30 мая на площадке Дворца спорта «Уручье» в финальном поединке Кубка Беларуси БГК имени Мешкова взял верх над минскими армейцами.

СКА-Минск — БГК им. Мешкова — 20:29 (11:12).

30 мая. Минск. Дворец спорта «Уручье».

СКА: Донцов (5), Подшивалов (4), Бохан (3), Вайлупов (2), Хадкевич (2), Гарбуз (2), Рудь (1), Алехин (1).

БГК: Шкуринский (6), Шилович (4), Астрашапкин (3), Вукич (3), Рутенко (3), Никуленков (3), Шумак (2), Баранов (2), Джорджич (2), Сельвесюк (1).

По итогам первого тайма БГК вел в счете с разницей всего в 1 мяч, однако к концу второй половины матча брестчане нарастили преимущество до 9 голов. В значительной мере на ход встречи повлияла травма лидера минчан Александра Подшивалова, который выбыл из игры на 43-й минуте.

За три минуты до конца поединка обоюдные удаления получили повздорившие минчанин Иван Бровко и брестчанин Денис Рутенко.

Третье место в «Финале четырех» Кубка Беларуси завоевал «Гомель», взявший верх над гродненским «Крононом» — 29:25.

БГК имени Мешкова в 11-й раз выиграл Кубок Беларуси (2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Минский СКА 6 раз становился обладателем Кубка Беларуси (1998, 1999, 2000, 2001, 2006, 2012).