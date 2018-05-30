ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Определился обладатель мужского Кубка Беларуси по гандболу

30.05.2018 21:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Гандболисты БГК имени Мешкова в 11-й раз стали обладателями Кубка Беларуси.


Фото: «Прессбол»

30 мая на площадке Дворца спорта «Уручье» в финальном поединке Кубка Беларуси БГК имени Мешкова взял верх над минскими армейцами.

СКА-Минск — БГК им. Мешкова — 20:29 (11:12).

30 мая. Минск. Дворец спорта «Уручье».

СКА: Донцов (5), Подшивалов (4), Бохан (3), Вайлупов (2), Хадкевич (2), Гарбуз (2), Рудь (1), Алехин (1).

БГК: Шкуринский (6), Шилович (4), Астрашапкин (3), Вукич (3), Рутенко (3), Никуленков (3), Шумак (2), Баранов (2), Джорджич (2), Сельвесюк (1).

По итогам первого тайма БГК вел в счете с разницей всего в 1 мяч, однако к концу второй половины матча брестчане нарастили преимущество до 9 голов. В значительной мере на ход встречи повлияла травма лидера минчан Александра Подшивалова, который выбыл из игры на 43-й минуте.

За три минуты до конца поединка обоюдные удаления получили повздорившие минчанин Иван Бровко и брестчанин Денис Рутенко.

Третье место в «Финале четырех» Кубка Беларуси завоевал «Гомель», взявший верх над гродненским «Крононом» — 29:25.

БГК имени Мешкова в 11-й раз выиграл Кубок Беларуси (2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Минский СКА 6 раз становился обладателем Кубка Беларуси (1998, 1999, 2000, 2001, 2006, 2012).

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гандболисты БГК имени Мешкова в 11-й раз стали обладателями Кубка Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Карпенко о выпускниках: «Жизненная школа преподнесет им еще много разных экзаменов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2018
Soligorsk News
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика