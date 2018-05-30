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Дмитрий Воронюк: Мы хотим сломать любые стереотипы о том, что БРСМ ассоциируется с чем-то негативным
Новости Беларуси. В Минске 30 мая прошел 43 съезд БРСМ. Приветствие делегатам направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции, раз в три года активисты самого масштабного молодежного движения страны встречаются в таком формате, чтобы подвести итоги и определить стратегию дальнейшего развития. Алена Сырова рассказала подробности.
Молодые, талантливые, активные, а главное – неравнодушные. Каждый встреченный сегодня в концертном зале «Минск» именно такой. Объединенные Республиканским союзом молодежи в ежедневном едином стремлении, эти люди маленькими делами помогают Беларуси достигать реальных высот.
Анастасия Лапко, научный сотрудник лаборатории прикладной биохимии Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси:
Тот самый флаг организации биохимик Анастасия Лапко, мама двоих детей, чуть позже передала в Музей белорусской государственности. Ведь именно БРСМ когда-то подарил девушке возможность реализации авторского научного проекта.
Анастасия Лапко:
И таких примеров идей, которые и на которых «заработали» благодаря проекту «100 идей для Беларуси», сегодня четыре сотни. Например, в гарнизонах МЧС успешно используют разработку – ствол «Викинг». Сделанная на основе белорусских составляющих, она вдвое дешевле зарубежных аналогов.
Раз в три года активисты БРСМ собираются, чтобы не просто подвести итоги работы, но и построить планы на ближайшее будущее, решить, какими проектами с их подачи будет жить страна.
Алена Сырова, СТВ:
Сергей Бычков – многодетный папа из Гомеля – три года назад тоже решил стать примером. Открыл «Папа зал» на базе обычной школы. В итоге идею приходить в спортивный зал отцами с детьми подхватили не только гомельчане, но и жители соседних стран.
Сергей Бычков, председатель правления общественного объединения «Совет отцов» (Гомель):
БРСМ должен стать полезным и актуальным объединением – такую мысль озвучил 30 мая новый лидер молодежного движения Дмитрий Воронюк.
БРСМ сегодня объединяет почти полмиллиона молодых жителей Беларуси. Эта организация по праву задает тон и темп жизни самой активной части нашего общества. Чего стоят одни стройотрядовцы? Эти ребята свой вклад внесли в строительство абсолютно всех масштабных объектов нашей страны, подтверждая: будущее действительно строить молодым.
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Дмитрий Воронюк: Мы хотим сломать любые стереотипы о том, что БРСМ ассоциируется с чем-то негативным
Новости Беларуси. В Минске 30 мая прошел 43 съезд БРСМ. Приветствие делегатам направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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