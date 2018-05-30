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Учёные сняли фильм, сюжет которого зависит от настроения зрителей
Британские учёные создали небольшой короткометражный фильм, который меняет сюжет в зависимости от зрительского интереса. Развитием действия на экране управляет программа, которая считывает информацию с мозга.
Получившая название «Момент» картина длится 27 минут. Её действие происходит в далёком будущем, в котором главной опасностью для человечества становится искусственный интеллект.
«Гарнитура считывает небольшие электрические сигналы, вызываемые импульсами нейронов в мозге. Из этого мы получаем информацию о внимании зрителя, которая по Bluetooth попадает в компьютер. Там созданная нами система выберет различные варианты развития сюжета в зависимости от колебания внимания», — объяснили принцип действия программы разработчики.
Премьера фильма запланирована на 7 июня.
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Британские учёные создали небольшой короткометражный фильм, который меняет сюжет в зависимости от зрительского интереса. Развитием действия на экране...
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