Учёные сняли фильм, сюжет которого зависит от настроения зрителей

Британские учёные создали небольшой короткометражный фильм, который меняет сюжет в зависимости от зрительского интереса. Развитием действия на экране управляет программа, которая считывает информацию с мозга.

Получившая название «Момент» картина длится 27 минут. Её действие происходит в далёком будущем, в котором главной опасностью для человечества становится искусственный интеллект.

«Гарнитура считывает небольшие электрические сигналы, вызываемые импульсами нейронов в мозге. Из этого мы получаем информацию о внимании зрителя, которая по Bluetooth попадает в компьютер. Там созданная нами система выберет различные варианты развития сюжета в зависимости от колебания внимания», — объяснили принцип действия программы разработчики.

Премьера фильма запланирована на 7 июня.