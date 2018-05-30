В Праге появились трамваи, обклеенные отговорками безбилетников

В рамках борьбы с безбилетниками, в Праге появились трамваи, на которых написаны самые нелепые и забавные отговорки «зайцев».

В столице Чехии запустили несколько таких трамваев. Среди надписей есть как классические («Мой билет съела собака», «Мне только одну остановку»), так и совсем неожиданные отговорки («Еду в трактир, если заплачу за билет, то мне не хватит на пиво», «Не могла купить билет, потому что ждала, пока согреются мои пальцы», «Я не могу предъявить билет, так как я на секретном задании и вы меня рассекретите!», «Это невежливо будить человека ночью!», «Я не еду на трамвае! Я просто перехожу через него дорогу!»).

Чешский департамент транспорта сообщает, что таким образом они хотят напомнить жителям столицы и её гостям, что деньги за проезд идут в бюджет города и на его благоустройство.