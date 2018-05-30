В Светлогорске в Березине утонул молодой мужчина

Парень в компании друзей отдыхал на берегу, а потом решил искупаться в неположенном для этого месте.

Молодой 26-летний мужчина плавал посреди реки и, нырнув в очередной раз, больше не вынырнул. Прибывшие на место происшествия водолазы спустя час смогли извлечь из воды его тело.

Правоохранительные органы сообщают, что погибший в компании друзей распивал на берегу спиртные напитки. Во время несчастного случая его приятели спали. Милицию вызвала рыбачившая неподалёку женщина.