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В Светлогорске в Березине утонул молодой мужчина
Парень в компании друзей отдыхал на берегу, а потом решил искупаться в неположенном для этого месте.
Молодой 26-летний мужчина плавал посреди реки и, нырнув в очередной раз, больше не вынырнул. Прибывшие на место происшествия водолазы спустя час смогли извлечь из воды его тело.
Правоохранительные органы сообщают, что погибший в компании друзей распивал на берегу спиртные напитки. Во время несчастного случая его приятели спали. Милицию вызвала рыбачившая неподалёку женщина.
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Парень в компании друзей отдыхал на берегу, а потом решил искупаться в неположенном для этого месте.
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