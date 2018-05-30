Историк назвал худшие фильмы о войне всех времён

Известный британский историк и писатель Энтони Бивор назвал худшие военные фильмы с точки зрения исторической точности и достоверности.

Возглавили список худших две новые картины, показывающие одни и те же события под разным углом – размашистый блокбастер Кристофера Нолана о героическом бегстве войск «Дюнкерк» и кабинетная драма о подготовке этого бегства «Тёмные времена».

«Дюнкерк» Бивор упрекает в том, что Нолану не удалось передать весь масштаб спасательной операции. Историк говорит, что в фильме битвы ведутся в море на низкой высоте, хотя на самом деле сражения проходили на линии фронта высоко над побережьем. Раскритиковал он и самый зрелищный момент картины – спасение армии частными лодками. Этот факт, по его словам, является подлогом.

В «Тёмных временах» Бивору не понравилось то, что почти весь фильм герои проводят в бункерах, хотя в то время Лондон ещё не бомбили. А эпизод с Уинстоном Черчиллем в подземке историк назвал полностью выдуманным.

В том-5 недостоверных фильмов о войне также попали картина «Патриот» с Мелом Гибсоном об американской войне за независимость, снятая британцами лента о советском снайпере Василии Зайцеве «Враг у ворот» с Джудом Лоу и классическая драма Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана» с Томом Хэнксом.

Лучшим военным фильмом всех времён Бивор назвал французский фильм 1965 года о войне во Вьетнаме «317-й взвод».