C начала года в Минске за курение в неположенных местах оштрафовали 1237 человек

Данные были озвучены старшим инспектором управления охраны правопорядка и профилактики Главного управления внутренних дел Минского горисполкома Назимом Зейналовым в преддверии Всемирного дня без табака.

«В январе-апреле привлечены к ответственности 1237 граждан, в том числе 22 несовершеннолетних, за аналогичный период прошлого года – 1251 гражданин, в том числе 28 несовершеннолетних», – рассказал Зейналов.

Кроме этого он сообщил, что за весь прошлый год в Минске было оштрафовано более четырёх тысяч курильщиков.