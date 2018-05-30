Трамвай наехал на ребёнка в Минске

Наезд произошёл вечером на пересечении Логойского тракта и улицы Лукьяновича. Пострадавшая девочка 9-10 лет сейчас в больнице.

Представитель ОГАИ Первомайского района говорит, что сейчас устанавливаются причины случившегося. На место происшествия прибыла скорая помощь, которая доставила ребёнка в больницу с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма».