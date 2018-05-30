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Прощальная песня, вальс, «обнимашки» со слезами... Выпускники покинули СШ № 18 г. Бреста
31.05.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
30 мая, как и по всей Республике в СШ № 18 г. Бреста для школьников прозвенел последний звонок. Зачитывая приказ о допуске к экзаменам 64 девятиклассников и 25 одиннадцатиклассников, заместитель директора по учебной работе Светлана Владимировна Мартысюк от себя пожелала ребятам «как минимум подтвердить баллы, как максимум - улучшить».
Выпускники 2018 повзрослевшие, поумневшие, похорошевшие.
Директор школа Оксана Алексеевна Голубева назвала 30 мая 2018 года самым трогательным днем, который бывает только раз в жизни и пожелала родителям терпения, здоровья, достижения целей. А всем выпускникам – удачной сдачи экзаменов.
На торжественной линейке всех учеников школы поздравили не только с окончанием учебного года, но и наградили самых отличившихся похвальными листами, грамотами и благодарностями за отличную учебу, примерное поведение и победы в конкурсах от районного до республиканского уровней.
Победителем ежегодного школьного Интеллектуального ринга и обладателем переходящего кубка стали ученики 9 А класса.
Награды за самый сложный конкурс по сбору металлолома и макулатуры получили отдельные ученики и целые команды. Например в сборе металлолома в этом году команда 3Б класса обошла нынешних выпускников и заняла 1 место.
Только на торжественной линейке стало известно, что самым Классом года признали обладателей переходящего кубка на протяжении 2 лет, сегодняшних выпускников 11 класса. Они уйдут из школы, а кубок будет жадать следующих победителей в кабинете классного руководителя.
Одиннадцатиклассники подарили подарки всем будущим выпускникам - немного истории, немного шпаргалок и… десятиклассникам достался Набор контрольный тетрадей по всем предметам. Щедрый дар.
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30 мая, как и по всей Республике в СШ № 18 г. Бреста для школьников прозвенел последний звонок. Зачитывая приказ о допуске к экзаменам 64 девятиклассников и 25...
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