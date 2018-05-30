Последний звонок прозвучал в школах Ленинского района

Во всех школах и гимназиях Ленинского района 30 мая 2018 года состоялись торжественные линейки, посвященные празднику «Последний школьный звонок».



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Поздравить ребят пришли не только родители и учителя. Добрые слова напутствия в адрес учащихся и выпускников были сказаны руководителями области, города, района, депутатами.



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Это грустный и важный день в жизни многих ребят, а для 716 выпускников 11-х классов - он особенный. Для них школьный звонок прозвучал как прощание с детством.