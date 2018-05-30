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Последний звонок прозвучал в школах Ленинского района
31.05.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Во всех школах и гимназиях Ленинского района 30 мая 2018 года состоялись торжественные линейки, посвященные празднику «Последний школьный звонок».
Поздравить ребят пришли не только родители и учителя. Добрые слова напутствия в адрес учащихся и выпускников были сказаны руководителями области, города, района, депутатами.
Это грустный и важный день в жизни многих ребят, а для 716 выпускников 11-х классов - он особенный. Для них школьный звонок прозвучал как прощание с детством.
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Во всех школах и гимназиях Ленинского района 30 мая 2018 года состоялись торжественные линейки, посвященные празднику «Последний школьный звонок». Поздравить...
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