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Последний звонок прозвучал в школах Ленинского района

31.05.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Во всех школах и гимназиях Ленинского района 30 мая 2018 года состоялись торжественные линейки, посвященные празднику «Последний школьный звонок».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55978.php

Последний звонок прозвучал в школах Ленинского района

Поздравить ребят пришли не только родители и учителя. Добрые слова напутствия в адрес учащихся и выпускников были сказаны руководителями области, города, района, депутатами.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55978.php

Последний звонок прозвучал в школах Ленинского района

Это грустный и важный день в жизни многих ребят, а для 716 выпускников 11-х классов - он особенный. Для них школьный звонок прозвучал как прощание с детством.

 
 
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Во всех школах и гимназиях Ленинского района 30 мая 2018 года состоялись торжественные линейки, посвященные празднику «Последний школьный звонок». Поздравить...
 
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