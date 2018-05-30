В помощь отпускнику... Что надо знать, если вы собрались за границу

Ежегодно в летний период увеличивается количество граждан, следующих через границу. Связано это с сезоном отпусков и каникул. Чтобы пересечение границы было комфортным и не имело неприятных неожиданностей, Брестская таможня предлагает ознакомиться с основными требованиями законодательства при перемещении товаров для личного пользования.



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В настоящее время правила перемещения товаров для личного пользования через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) в Республике Беларусь определяются, в частности, главой № 37 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» (далее – Решение; вступило в силу 29.03.2018), Указом Президента Республики Беларусь от 21.07.2014 № 360 «О перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республике Беларусь товаров для личного пользования».

Выезжая, за пределы таможенной территории ЕАЭС, необходимо помнить, что таможенному декларированию с использованием пассажирской таможенной декларации подлежат:

товары для личного пользования, в отношении которых применяются запреты и ограничения, в том числе культурные ценности;

наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если их общая сумма превышает в эквиваленте 10 тыс.долларов США, а также денежные инструменты.

При наличии дорогостоящих товаровдля личного пользования (например, фото-видео аппаратура, ноутбуки, планшеты и др.) рекомендуем взять с собой в поездкудокумент, свидетельствующий о факте производства или приобретения таких товаров на территории государств - членов ЕАЭС (паспорт изделия, гарантийный талон, чек договор купли-продажи, спецификация, счет-фактура (инвойс) к договору, счет-проформа к договору, товарная накладная).В случае отсутствия указанного документа, при вывозе таких товаров - произведитетаможенное декларирование, заполнив пассажирскую таможенную декларацию в двух экземплярах. Возвращаясь обратно, при представлениидолжностному лицу таможенного органа документов, свидетельствующихо факте производства или приобретения товаров на территории государств - членов ЕАЭС,либо пассажирской таможенной декларации, оформленной при вывозе товаров для личного пользования, вес и (или) стоимость таких товаровне будутвключаться в нормы беспошлинного ввоза.

Если планируете совершить путешествие на автомобиле, обратите внимание, что помимо топлива, находящегося в обычном баке транспортного средства для личного пользования, с таможенной территории ЕАЭСдля личного пользования можно вывезти топливо в количестве не более 10 л в отдельной емкости.

Выезжая на отдых либо возвращаясь обратно, не берите с собойболее 250 граммов икры осетровых видов рыб, алкогольных напитков и пива общим объемом более 5 литров , табака и табачных изделий в количестве более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 250 г . (если исполнилось 18 лет). Также помните, что без уплаты таможенных платежей можно ввезти на таможенную территорию ЕАЭС алкогольные напитки и пиво в количестве не более 3 литров . Если объем ввезенных алкогольных напитков и пива превысит эту норму, то есть составит от 3 до 5 литров включительно, таможенную пошлину необходимо будет уплатить. Размер ставки – 10 евро за каждый дополнительный литр к установленной норме, также в указанном случае будет взиматься сбор за совершение таможенных операций в размере 10 белорусских рублей.

Любителям шопинга за границей необходимо знать, что без уплаты таможенных платежей можно ввезти на таможенную территорию ЕАЭС в сопровождаемом багаже:

- воздушным транспортом товары для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования), стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро, и (или) вес не превышает 50 кг ;

- инымивидами транспорта или в пешем порядкетовары для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования) стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 1500 евро, и (или) вес не превышает 50 кг (по 31 декабря 2018 г . включительно).

В нормы беспошлинного ввоза включаются табак и табачные изделия - 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста;

При превышении норм беспошлинного ввоза таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для личного пользования уплачиваются по единой ставке 30 % от их стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг в части превышения стоимостной и (или) весовой нормы; сбор за совершение таможенных операций в размере 10 белорусских рублей.

- независимо от веса и стоимости награды в виде орденов, медалей, кубков, ввозимые любым способом награжденными за пределами таможенной территории ЕАЭС и (или) в адрес таких лиц при условии представления документов, подтверждающих получение таких наград;

- наличные денежные средства и (или) денежные инструменты независимо от стоимости и веса.

Если приобретен неделимый товар - в отношении такого товара, независимо от его стоимости и (или) веса, подлежатуплате таможенные пошлины, налоги по единой ставке 30 % от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса, сбор за совершение таможенных операций в размере 10 белорусских рублей.

Под неделимым товаром для личного пользования понимается товар для личного пользования весом более 35 кг (с учетом фактически перемещаемой первичной упаковки, которая неотделима от товара до его потребления и (или) в которой товар представляется для розничной продажи), состоящий из одной единицы товара (в том числе перемещаемый в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде), при условии, что разделение такого товара невозможно без изменения его назначения. Соблюдение указанных условий отнесения товаров к неделимым товарам для личного пользования может подтверждаться на основании сведений, представленных изготовителем, продавцом или отправителем товара на ярлыках, в паспортах изделий, гарантийных талонах, упаковочных листах, иных документах, а также исходя из общепринятой (традиционной) практики использования такого товара, соответствующего его функциональному назначению.

Гражданам, пересекающим таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь наземными видами транспорта либо в пешем порядке, необходимо учитывать, что товары, ввозимые через таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь физическими лицами в сопровождаемом и несопровождаемом багаже чаще одного раза в три календарных месяца, если таможенная стоимость таких товаров превышает сумму, эквивалентную 300 евро, и (или) общий вес превышает 20 килограммов , не относятся к товарам для личного пользования.

Необходимо отметить, что должностные лица таможни могут обратить внимание на багаж не только из-за превышения его веса либо стоимости товаров, находящихся в нем, но и по другим критериям, указывающим на то, что товары приобретены не для личного пользования. Имеют значение заявление лица; характер и количество товара; частота пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную границу. Например, при ввозе значительного количества однотипных товаров, должностные лица таможни учитывают, может ли одно физическое лицо использовать их в повседневной жизни, приобретены ли товары именно для личного пользования.

При ввозе на таможенную территорию ЕАЭС продуктов питания соблюдайте действующие нормы. Ввоз продуктов питания животного происхождения регулируется ветеринарными правилами. Так в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 г. № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в ЕАЭС» в ручной клади и багаже один человек может ввезтидо 5 килограммов включительно готовой продукции животного происхождения, если эта продукция находится в заводской упаковке и при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны - производителя указанной продукции и страны вывоза. Ввоз продуктов питания растительного происхождения регулируется правилами фитосанитарного контроля. В соответствии Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 г. N 157 "Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза" без фитосанитарного сертификата в ручной клади и багаже один человек может ввезти не более 5 килограммов фруктов, овощей (иной продукции высокого фитосанитарного риска), а также не более 3 букетов цветов. Ввоз семенного и посадочного материала, включая семенной и продовольственный картофель, без фитосанитарного сертификата запрещен.

Нельзя беспечно относиться к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС лекарственных препаратов, приобретенных в зарубежных странах. Лекарственные препараты, в том числе реализуемые на территории иностранных государств без рецепта, могут содержать наркотические средства, психотропные вещества, ограниченные к перемещению через таможенную границу ЕАЭС, например, кодеин, псевдоэфедрин. Чтобы узнать, распространяются ли на лекарственный препарат запреты и ограничения при ввозе (вывозе) на (с) территории ЕАЭС, изучите его состав на предмет содержания в нем наркотических средств и психотропных веществ, указанных в разделе 2.12. «Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры» Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с такой территории, утвержденного решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования». С данным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии можно ознакомиться на сайте Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org (подраздел – Торговля- Департамент таможенно-тарифного и нетарифного регулирования - Нетарифное регулирование – Единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами).

Лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества, включенные в раздел 2.12 «Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры», могут перемещаться через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами для личного применения по медицинским показаниям при наличии подтверждающих медицинских документов в количестве не более 90 разовых доз (психотропные вещества) либо в количестве, не превышающем недельную потребность (наркотические средства). Если медицинские документы, составлены на иностранном языке, они должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык. Такие лекарственные препараты подлежат таможенному декларированию с использованием пассажирской таможенной декларации.

При наличии сомнений в правильности выбора коридора – следуйте через «КРАСНЫЙ» коридор!

Просим обратить внимание, что все вышеуказанные правила действуют при перемещении товаров для личного пользования через таможенную границу ЕАЭС, и могут отличаться от правил перемещения товаров, установленных в иностранных государствах. Если сомневаетесь, можно ли ввезти или вывезти в конкретное государство ту или иную вещь, в том числе не знаете разрешенное количество алкоголя и табачных изделий, заранее узнайте такую информацию в посольстве (консульстве) этого государства.

Ждете иностранных гостей - предупредите их, что на товары, ввозимые иностранными физическими лицами на период своего пребывания на таможенной территории ЕАЭС, распространяются вышеуказанные правила перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров для личного пользования, в том числе порядок применения таможенных пошлин, налогов, установленных при ввозе на таможенную территорию товаров для личного пользования. За исключением следующего. Бывшие в употреблении товары для личного пользования, перечень и количество которых установлены приложением 4 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 г. № 107, могут ввозиться иностранными физическими лицами на период своего пребывания на таможенной территории ЕАЭС,без уплаты таможенных пошлин, налогов, независимо от стоимости и (или) веса. В указанный перечень включены:

- одежда, обувь, головные уборы, зонты, ювелирные изделия, предметы личной гигиены, другие товары личного характера в количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории ЕАЭС;

- портативная звукозаписывающая, видеозаписывающая, воспроизводящая аппаратура, фотоаппаратура в количестве не более 1 единицы каждого наименования и принадлежности к такой аппаратуре, носители видеозаписи, носители записи звука в количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории ЕАЭС;

- мобильные телефоны, смартфоны и аналогичные устройства связи в количестве не более 2 единиц;

- портативные персональные компьютеры, планшеты, игровые приставки в количестве не более 1 единицы каждого наименования и принадлежности к ним в количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории ЕАЭС;

- переносные музыкальные инструменты в количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории ЕАЭС;

- культурные ценности (при подтверждении отнесения к таковым в соответствии с законодательством государства - члена ЕАЭС в количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории ЕАЭС;

- детские коляски, детские сиденья, закрепленные на сиденьях автомобилей количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории ЕАЭС;

- коляски для инвалидов в количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории ЕАЭС;

- инвентарь и принадлежности для спорта, туризма и охоты, воздушные шары в количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории ЕАЭС;

- домашние животные, в том числе используемые для охоты, спорта, туризма, в количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории ЕАЭС;

- портативные диализаторы, другие аналогичные медицинские приборы и расходуемые материалы к ним в количестве, необходимом для использования в период пребывания на таможенной территории ЕАЭС.