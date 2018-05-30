

В Солигорске соревновались санитарные дружины Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Солигорский ГРОЧС

19 мая в Солигорске состоялись традиционные районные соревнования санитарных дружин предприятий (формирований гражданской обороны) при участии Солигорской районной организации Белорусского общества Красного Креста. Целью этого ежегодного мероприятия является повышение специальной подготовки сандружин к выполнению задач в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время.

В районных состязаниях приняли участие 9 санитарных дружин: ОАО «Трест Шахтоспецстрой», ОАО «Старобинский ТБЗ», КУП «Солигорский РКБО», ЗАО «Калинка», ОАО «Солигорский ДСК, а также четырех рудоуправлений ОАО «Беларуськалий».













После приветственных слов первого заместителя Солигорского ГРОЧС С.Н. Тривоги в адрес команд и последующей жеребьевки начались испытания на 5 этапах. Это проверка экипировки санитарных сумок, сдача норматива по надеванию противогаза, эвакуация пострадавших в условных очагах поражения: комбинированном, химическом и инфекционном.













Кроме того, каждая команда подготовила свой информационный плакат на тему «Белорусская АЭС» и номера художественной самодеятельности.





























По итогам соревнований обладателем переходящего кубка победителей стала сандружина ОАО «Трест Шахтоспецстрой», которая представит Солигорский район на областном этапе. Второе место у команды ЗАО «Калинка», третье место досталось ОАО «Солигорский ДСК». Призерам состязаний были вручены дипломы и ценные подарки.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации ГПиО Солигорского ГРОЧС.