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В Солигорске соревновались санитарные дружины
31.05.2018 — Разное | Soligorsk News
21 мая 2018 16:02 1836
В Солигорске соревновались санитарные дружины
19 мая в Солигорске состоялись традиционные районные соревнования санитарных дружин предприятий (формирований гражданской обороны) при участии Солигорской районной организации Белорусского общества Красного Креста. Целью этого ежегодного мероприятия является повышение специальной подготовки сандружин к выполнению задач в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время.
В районных состязаниях приняли участие 9 санитарных дружин: ОАО «Трест Шахтоспецстрой», ОАО «Старобинский ТБЗ», КУП «Солигорский РКБО», ЗАО «Калинка», ОАО «Солигорский ДСК, а также четырех рудоуправлений ОАО «Беларуськалий».
После приветственных слов первого заместителя Солигорского ГРОЧС С.Н. Тривоги в адрес команд и последующей жеребьевки начались испытания на 5 этапах. Это проверка экипировки санитарных сумок, сдача норматива по надеванию противогаза, эвакуация пострадавших в условных очагах поражения: комбинированном, химическом и инфекционном.
Кроме того, каждая команда подготовила свой информационный плакат на тему «Белорусская АЭС» и номера художественной самодеятельности.
По итогам соревнований обладателем переходящего кубка победителей стала сандружина ОАО «Трест Шахтоспецстрой», которая представит Солигорский район на областном этапе. Второе место у команды ЗАО «Калинка», третье место досталось ОАО «Солигорский ДСК». Призерам состязаний были вручены дипломы и ценные подарки.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации ГПиО Солигорского ГРОЧС.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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21 мая 2018 16:02 1836 В Солигорске соревновались санитарные дружины ...
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