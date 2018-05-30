Праздник пионерской дружины прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.

Программа праздника состояла из смотр-конкурса строя, речевки и песни, а также награждения лучших пионерских дружин Солигорского района по итогам 2017-2018 учебного года.



В смотр-конкурсе участвовало 17 пионерских отрядов из нашего района, каждый из которых должен был начать движение с речевкой, выйти на середину – перестроиться, выполнить команду своего командира, а затем продолжить движение с песней. Выступление команд оценивало компетентное жюри.

