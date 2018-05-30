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Праздник пионерской дружины прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.

31.05.2018 — Разное | Soligorsk News  
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21 мая 2018 2:51 2250

Праздник пионерской дружины прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев.

19 мая в ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района» прошел праздник пионерской дружбы, посвященный дню рождения пионерской организации.

Праздник пионерской дружины прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.

Программа праздника состояла из смотр-конкурса строя, речевки и песни, а также награждения лучших пионерских дружин Солигорского района по итогам 2017-2018 учебного года.

В смотр-конкурсе участвовало 17 пионерских отрядов из нашего района, каждый из которых должен был начать движение с речевкой, выйти на середину – перестроиться, выполнить команду своего командира, а затем продолжить движение с песней. Выступление команд оценивало компетентное жюри.

Праздник пионерской дружины прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Праздник пионерской дружины прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Праздник пионерской дружины прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Праздник пионерской дружины прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Праздник пионерской дружины прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.

В завершение праздника пионерской дружбы, согласно подведенным итогам 2017-2018 учебного года, звание лучшей пионерской дружины города заслужила ГУО «Гимназия №2», а лучшей пионерской дружиной сельской местности – ГУО «Кривичская СШ».

Победителями и призерами смотр-конкурса строя, речевки и песни стали:

I место – ГУО «Средняя школа №11″,

II место – ГУО «Средняя школа №1»,

III место – ГУО «Гимназия №1», «Гимназия №2», «Гимназия №3».

Автор статьи и фото: Надежда ВЕШТОРТ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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21 мая 2018 2:51 2250 Праздник пионерской дружины прошёл в Солигорске....
 
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