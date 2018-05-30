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Праздник пионерской дружины прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.
31.05.2018 — Разное | Soligorsk News
21 мая 2018 2:51 2250
Праздник пионерской дружины прошёл в Солигорске. ФОТОФАКТ.
19 мая в ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района» прошел праздник пионерской дружбы, посвященный дню рождения пионерской организации.
Программа праздника состояла из смотр-конкурса строя, речевки и песни, а также награждения лучших пионерских дружин Солигорского района по итогам 2017-2018 учебного года.
В завершение праздника пионерской дружбы, согласно подведенным итогам 2017-2018 учебного года, звание лучшей пионерской дружины города заслужила ГУО «Гимназия №2», а лучшей пионерской дружиной сельской местности – ГУО «Кривичская СШ».
Автор статьи и фото: Надежда ВЕШТОРТ.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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21 мая 2018 2:51 2250 Праздник пионерской дружины прошёл в Солигорске....
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