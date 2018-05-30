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Мужчина утонул в Березине в Светлогорске
31.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Светлогорске в Березине утонул мужчина 1992 года рождения, сообщил корреспонденту
Трагедия произошла 30 мая около 11.00. Три приятеля отдыхали на берегу реки в районе гребной базы. Мужчины употребляли спиртные напитки. В какой-то момент один из них ушел домой, второй продолжил отдыхать, а третий отправился в воду, причем в запрещенном для купания месте. Он начал тонуть. Очевидцами случившегося стали женщины, которые находились на берегу. На место происшествия были вызваны экстренные службы.
Прибывшие водолазы Светлогорской спасательной станции ОСВОД обнаружили в воде тело мужчины.
По факту произошедшего проводится проверка, назначены экспертизы.
Фото БЕЛТА.
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В Светлогорске в Березине утонул мужчина 1992 года рождения, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД...
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