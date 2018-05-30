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"Вашингтон" сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли, Овечкин обогнал Дацюка

31.05.2018 07:07 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты «Вашингтона» сравняли счет в финальной серии Кубка Стэнли, обыграв в гостях «Вегас» во втором матче противостояния, которое продлится до 4 побед.


Фото: nhl.com

«Вегас» — «Вашингтон» — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Шайбы: 1:0 — Нил (Сбиса, Миллер, 7.58), 1:1 — Эллер (Кемпны, Бураковски, 17.27), 1:2 — Овечкин (Эллер, Бекстрем, 25.38, в большинстве), 1:3 — Орпик (Эллер, Бураковски, 29.41), 2:3 — Теодор (Смит, Карлссон, 37.47, в большинстве).

Броски: 39−26 (10−11, 14−9, 15−6).

Штраф: 23−14.

Силовые приемы: 39−46.

Вратари: Флери (88,5% отраженных бросков) — Холтби (94,9% отраженных бросков).

Три звезды: Холтби, Эллер, Нил.

Видео: SPORTSNET

Открыв счет на 8-й минуте, «Вегас» не удержал преимущество. Уже к середине второго периода «рыцари» уступали с разницей в две шайбы.

Ши Теодор, реализовав большинство, сократил отставание до минимума, но большего хозяевам добиться не удалось.

Автором победного гола стал защитник Брукс Орпик, не забивавший с февраля 2016 года.

Лучший бомбардир нынешнего Кубка Стэнли россиянин Евгений Кузнецов не смог завершить поединок из-за травмы, после того как в конце первого периода попался на силовой прием защитника «Вегаса» Брэйдена Макнэбба.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, реализовав большинство, забросил свою первую в карьере шайбу в финальных сериях Кубка Стэнли и с 13 голами укрепил лидерство в списке снайперов нынешнего розыгрыша плей-оФФ.


Фото: Reuters

Вообще же за всю карьеру в плей-офф НХЛ на счету Овечкина стало 114 (59+55) очков в 118 играх. Он превзошел результат Павла Дацюка (113 баллов) и вышел на чистое четвертое место среди всех российских бомбардиров Кубков Стэнли. Впереди только Сергей Федоров (176), Евгений Малкин (165) и Сергей Зубов (117).

Итак, счет в финальной серии стал равным, а команды переезжают в Вашингтон.

Финал Кубка Стэнли (до 4 побед)

«Вегас» — «Вашингтон» — 1:1 (6:4, 2:3).

Следующие матчи пройдут 2, 4, 7 июня и, если потребуется, 10 и 13 июня.

 
 
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Хоккеисты "Вашингтона" сравняли счет в финальной серии Кубка Стэнли, обыграв в гостях "Вегас" во втором матче противостояния, которое продлится до 4 побед.
 
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