Сильный ветер в Москве валил деревья и разбивал окна

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По сообщению российских информагентств, от ураганного ветра в Москве пострадали шесть человек.Сильные порывы ветра свалили несколько деревьев в столице. Женщина и ее пятилетний сын, оказавшиеся в числе жертв стихии, были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.В некоторых домах были выбиты стекла, одно из них угодило в жительницу города. Пострадавшая с многочисленными порезами была экстренно госпитализирована.Российские СМИ сообщают о пяти пострадавших от непогоды. Жителям Москвы настоятельно рекомендуют не выходить на улицу, нестабильная погодная ситуация будет сохраняться до четверга.