Ремонт на улице Макаёнка: что планируют сделать

Новости Беларуси. Две полосы и велодорожки: на улице Макаенка начались ремонтные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Реконструкция улицы идет полным ходом: убрали старые остановки и подняли асфальт. Основное место, где кипит работа – конечная автобусов. Рядом с ней курсирует техника и работают краны. Однако пока движению транспорта это не мешает.





По проекту предусмотрено организовать две полосы движения в каждом направлении и сделать велодорожки. Работники уверяют: территория в районе Макаенка станет намного краше.