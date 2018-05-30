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Ремонт на улице Макаёнка: что планируют сделать
Новости Беларуси. Две полосы и велодорожки: на улице Макаенка начались ремонтные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Реконструкция улицы идет полным ходом: убрали старые остановки и подняли асфальт. Основное место, где кипит работа – конечная автобусов. Рядом с ней курсирует техника и работают краны. Однако пока движению транспорта это не мешает.
По проекту предусмотрено организовать две полосы движения в каждом направлении и сделать велодорожки. Работники уверяют: территория в районе Макаенка станет намного краше.
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Новости Беларуси. Две полосы и велодорожки: на улице Макаенка начались ремонтные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Реконструкция улицы...
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