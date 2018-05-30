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На месяц закрывается один из выходов со станции метро «Восток»
Новости Беларуси. Информация для пассажиров метро: один из выходов станции «Восток» временно будет закрыт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Выход ведет к дому № 157 и торговому центру по проспекту Независимости. Менять свой маршрут минчанам придется на протяжении месяца: до 30 июля. Здесь меняют облицовку пригласительной площадки и стен выхода.
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Новости Беларуси. Информация для пассажиров метро: один из выходов станции «Восток» временно будет закрыт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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