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Из-за жары в Серебрянке деформировались трамвайные рельсы
Новости Беларуси. Не выдержали солнечного удара: из-за деформации рельсов на 10 минут было приостановлено движение трамваев в Серебрянке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Проблема возникла на участке от улицы народной до Тухачевского. Рабочие ремонтировали рельсы в перерывах между движения трамваев. Во второй половине дня дефект полностью устранили.
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Новости Беларуси. Не выдержали солнечного удара: из-за деформации рельсов на 10 минут было приостановлено движение трамваев в Серебрянке, сообщили в программе...
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