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«Дракон», «Смерч», «Богатырь» и модернизированный БТР-70. Какую технику покажут на параде в День Независимости
Новости Беларуси. Минский гарнизон готовится к участию в параде ко Дню Независимости. На аэродроме «Липки» продолжается тренировка механизированной колонны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
3 июля по проспекту Машерова проследуют 260 единиц техники: танки, бронеавтомобили, ЗРК, артиллерийские установки, системы залпового огня. Ждут зрителей и новинки. Дмитрий Боярович рассказал подробности.
Вместо линейных солдат – флажки, вместо разметки – шины. Впрочем, такие условия только закаляют тех, кто управляет этими машинами. 23 парадных расчета, колонна длиной 3 километра, 260 единиц техники (это больше, чем в 2017 году). И это – лучшие образцы наземной военной мощи страны.
Владимир Кулажин, заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:
Колонну традиционно возглавит Т-34. За ним последуют Т-72 – самые массовые танки белорусской армии. Затем – гаубицы «Гвоздика», минометные комплексы «Сани», системы реактивного залпового огня «Смерч», автомобили «Богатырь». Впервые минчане смогут увидеть модернизированный БТР-70 с новым двигателем, тормозами, корпусом и коробкой передач.
Евгений Милевский, офицер 103 отдельной гвардейской мобильной бригады:
Здесь проводят три тренировки в неделю. Каждая – порядка трех часов. Кстати, у полигона работает полевая кухня, так что обед у военнослужащих по расписанию.
Водители вырабатывают – как говорят военные – слаженность. На параде она пригодится, ведь это – одна из характерных черт подразделений белорусской армии.
Дмитрий Боярович, СТВ:
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«Дракон», «Смерч», «Богатырь» и модернизированный БТР-70. Какую технику покажут на параде в День Независимости
Новости Беларуси. Минский гарнизон готовится к участию в параде ко Дню Независимости. На аэродроме «Липки» продолжается тренировка механизированной колонны,...
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