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В Столбцах до конца года будет построен завод по переработке картофеля. Но будет ли картофель?
В Столбцах до конца года будет построен завод по переработке картофеля, сообщил журналистам во время пресс-тура председатель Столбцовского райисполкома Юрий Горлов, передает корреспондент
"В этом году будет реализован масштабный проект - строительство завода по переработке картофеля. Его мощности позволят обрабатывать на начальном этапе 75 тыс. т картофеля, а в перспективе - до 150 тыс. т. По своей мощности он будет входить в пятерку самых крупных предприятий Европы", - отметил Юрий Горлов.
По его словам, учредителями завода станут местные инвесторы.
Правда, непонятно, сможет ли регион обеспечить завод сырьем. Напомним, что площади под посевы в Беларуси резко сократились и страна давно импортирует «второй хлеб».
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В Столбцах до конца года будет построен завод по переработке картофеля, сообщил журналистам во время пресс-тура председатель Столбцовского райисполкома Юрий...
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