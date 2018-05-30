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В Столбцах до конца года будет построен завод по переработке картофеля. Но будет ли картофель?

31.05.2018 07:31 — Разное | Партизан  
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В Столбцах до конца года будет построен завод по переработке картофеля, сообщил журналистам во время пресс-тура председатель Столбцовского райисполкома Юрий Горлов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году будет реализован масштабный проект - строительство завода по переработке картофеля. Его мощности позволят обрабатывать на начальном этапе 75 тыс. т картофеля, а в перспективе - до 150 тыс. т. По своей мощности он будет входить в пятерку самых крупных предприятий Европы", - отметил Юрий Горлов. 

По его словам, учредителями завода станут местные инвесторы. 

Правда, непонятно, сможет ли регион обеспечить завод сырьем. Напомним, что площади под посевы в Беларуси резко сократились и страна давно импортирует «второй хлеб».
 
 
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В Столбцах до конца года будет построен завод по переработке картофеля, сообщил журналистам во время пресс-тура председатель Столбцовского райисполкома Юрий...
 
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