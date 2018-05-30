Выпускник Лондонской школы экономики многое не смог объяснить белорусским депутатам и сенаторам

Первым делом Матюшевский зачитал доклад о тенденциях и реальном состоянии в экономике.





Беларусь вышла на траекторию роста экономики, говорил он. «Эти тенденции поддерживаются и в 2018 году, ВВП вырос на 4,8%, производительность труда — на 5,4%. Рост товаров и услуг — 125,7%. За январь-апрель текущего года цены выросли к декабрю 2017 года на 2,8%, что хотя и больше прошлогоднего индекса потребительских цен за аналогичный период (2,4%), однако вписывается в прогнозные значения. В мае в стране наблюдается дефляция».





«За первый квартал в страну поступило $1,3 млрд прямых иностранных инвестиций на чистой основе (92% годового прогноза). Это больше, чем за весь прошлый год. За первый квартал на 13,8% выросли зарплаты, 9% добавил промышленный комплекс.





И теперь есть три задачи: сохранить макросбалансированность, решить проблемы долгов и выйти на новый уровень эффективности и конкурентоспособности предприятий госсектора», — сказал Матюшевский.





Повторил он мысль о том, что зарплаты могут расти только при условии роста производства.





«Необоснованный рост зарплат ведет к долговой нагрузке, а это ключевой риск для экономики сегодня. Большую часть выручки предприятия направляют на погашение долгов», — сказал он.





Матюшевским возмутился тем, что в соизмеримой по численности населения Чехии ВВП куда больше, чем в Беларуси.





Он обратил внимание на слабость инфраструктуры в регионах и отсутствие квалифицированного персонала.









«Наша нива» , больше всего эмоций в зале разгорелось в ходе депутатских вопросов к Матюшевскому. Большое количество вопросов первый вице-премьер откровенно не понял. Как сообщает, больше всего эмоций в зале разгорелось в ходе депутатских вопросов к Матюшевскому. Большое количество вопросов первый вице-премьер откровенно не понял.





Приводим некоторые из них:





Чайчиц: В стране часто такая ситуация, когда субъекты хозяйствования имеют долги один перед другим. Бывает, одни не платят, а другие становятся банкротами. Как выходить из этого положения? И еще есть проблема лжепредпринимательских структур, которые создаются в неких незаконных целях, а потом ликвидируются как субъекты хозяйствования, на чем государство теряет деньги.





Матюшевский: Насколько массовое явление — лжепредпринимательство? Это менее 0,1%. Я вообще хочу сказать, что мы некоторыми мерами создаем негативный фон для предпринимательства, особенно в зарубежном понимании. Но ладно. Проблема долгов, действительно, это одна из основных проблем. На минувшей неделе подписан указ №2 который создает большое поле для работы с долгами. Долг может быть прощен, подарен, обменен на долю…





Депутат Чайчиц: Если смотреть в контексте 488-го Указа…





Матюшевский: 488-й указ нанес большой вред для предпринимательства! Это отдельная тема для разговора.





* * *





Еще один депутат пожаловался на то, что хотя в 2017 году утверждена программа инновационного развития Могилевской области и разработаны меры по привлечению инвестиций, но, мол, они не выполняются, ничего не реализуется.





Матюшевский не понял вопроса: «Подождите, это регулятор должен предложить местным властям какие-то проекты? Может, подходы нужно менять? Какое отношение к этому имеет правительство, если там нет бюджетных средств? Что мы конкретно недоделали?».





* * *





Депутат из Бреста пожаловался на непростую, сложившуюся для белорусов, ситуацию по закупкам на российском рынке.





Депутат Брич: После организации закупок через электронные площадки нас вытеснили. Российским компаниям преференции…





Матюшевский: Вы сформулируйте вопрос. Что этому конкретному предприятию мешает?





Депутат Брич: Не применяются преференции. Не могут поставлять продукцию старым партнерам, как раньше. Потому что преференции не применяются, несправедливая конкуренция.





Матюшевский: Конечно, российская сторона в непростых геополитических и экономических условиях пытается возводить барьеры. У нас то по одной, то по другой группе товаров проблемы.





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Андрей Рыбак, депутат из Солигорска, поинтересовался, не изменит ли структуру экономики (долю государственных и частных предприятий) вступление в ВТО, а также будут ли разделены функции регулятора и собственника в Министерстве экономики.





Матюшевский: Разделение функций правительством не поддерживается, мы не преодолели это вето. Насчет форм собственности, то там отдельный порядок регулирования, некий передел собственности вряд ли произойдет. Касательно вступления в ВТО — к осени мы надеемся подписать соглашения с большинством участников, чтобы снять вопросы. Больше всего вопросов с американцами.





* * *





Смех в зале вызвали слова члена Совета республики Нины Железновой, которая начала свое выступление словами «мне нравится, как вы здесь, с любовью к экономике…»





Напомним, первый вице-премьер Василий Матюшевский – кандидат экономических наук, выпускник Лондонской школы экономики.



