Поздравляем! Долгих и насыщенных лет! Светлана Алексиевич отмечает 70-летие

Светлана Александровна Алексиевич родилась 31 мая 1948 года в Ивано-Франковске (Украина) в семье военнослужащего. Отец писательницы - белорус, мать - украинка.





В 1950 году после демобилизации отца семья Алексиевич переехала в Беларусь. Жили в деревне. Родители устроились работать сельскими учителями (прадед отца тоже был сельским учителем). После окончания школы в 1965 году Светлана Алексиевич работала воспитателем, затем - учителем истории и немецкого языка в Мозырском районе.





Еще в старших классах будущая писательница увлекалась литературным творчеством: сочиняла стихи, посылала заметки в редакции газет, мечтая однажды стать студенткой факультета журналистики. Для поступления требовались два года рабочего стажа, поэтому в 1966 году Светлана стала корреспондентом наровлянской районной газеты "Прыпяцкая праўда". В 1967 году поступила на факультет журналистики Белорусского государственного университета. Во время учебы несколько раз была лауреатом республиканских и всесоюзных конкурсов научных студенческих работ.





После университета была направлена на работу в газету "Маяк коммунизма" (г.Береза, Брестская область). Журналистские будни совмещала с работой в сельской школе. Светлана Алексиевич оказалась перед выбором: продолжить семейную традицию или отдать предпочтение творческой профессии. Вскоре дилемма разрешилась сама собой: спустя год Светлану пригласили в редакцию республиканской "Сельской газеты" в Минске. В 1976-1984 годах она была корреспондентом, а позже - заведующей отделом очерка и публицистики литературно-художественного журнала "Неман".





Переезд в Минск совпал с началом важного этапа в творчестве Светланы Алексиевич: она начала пробовать себя в разных жанрах, пока, наконец, под влиянием творчества Алеся Адамовича не нашла собственный стиль. Впоследствии Светлана Алексиевич неоднократно называла Алеся Адамовича своим учителем. С его произведений "Я з вогненнай вёскі..." и "Блокадная книга", созданных в соавторстве с другими писателями, для Светланы Алексиевич началось знакомство с жанром документально-художественной прозы. Позже в одном из интервью писательница признавалась: "Я долго искала себя, хотелось найти что-то такое, что бы приблизило к реальности, мучила, гипнотизировала, увлекала, была любопытна именно реальность. Схватить подлинность - вот, что хотелось. И этот жанр - жанр человеческих голосов, исповедей, свидетельств и документов человеческой души мгновенно был мной присвоен. Да, я именно так вижу и слышу мир: через голоса, через детали быта и бытия. Так устроено мое зрение и ухо. И все, что во мне было, тут ж оказалось нужным, потому что требовалось одновременно быть: писателем, журналистом, социологом, психоаналитиком, проповедником..."





Первая книга Светланы Алексиевич "Я уехал из деревни" не была опубликована. В 1985 году увидела свет документальная повесть "У войны не женское лицо", которая принесла автору широкую известность. По мотивам этой книги, рассказывающей о судьбах женщин в годы Великой Отечественной войны, белорусский режиссер Виктор Дашук снял цикл из семи документальных фильмов, отмеченных Государственной премией СССР. Настоящим открытием в антивоенной прозе XX века стала книга Светланы Алексиевич "Последние свидетели" (1985), посвященная детям войны. Позже были "Цинковые мальчики" (1989), "Зачарованные смертью" (1993), "Чернобыльская молитва" (1997), "Время секонд хэнд" (2013).





Книги Алексиевич изданы не только в Беларуси, но и за рубежом: в США, Германии, Великобритании, Швеции, Франции, Японии, Китае, Вьетнаме, Болгарии, Индии и др. Всего в 19 странах мира.





Светлана Алексиевич - автор сценариев 21 документального фильма и трех театральных пьес. Она является обладательницей различных литературных премий, в том числе международных. Ее книги "У войны не женское лицо" и "Последние свидетели" отмечены премиями Союза писателей СССР и премией Ленинского комсомола. В 1984 году писательница была удостоена ордена "Знак Почета", а с 2014 года она является офицером Ордена искусств и литературы Французской Республики. В 2017 году Светлане Алексиевич было присвоено звание почетного доктора Женевского университета.





В 2015 году писательнице присуждена Нобелевская премия по литературе "за ее многоголосное творчество - памятник страданию и мужеству в наше время".



