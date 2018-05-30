Не так давно AFISHA.TUT.BY Минске? Рейтинг TripAdvisor">писала, какие места в Минске популярны у иностранных туристов. В комментариях на TripAdvisor, впрочем, гости столицы жаловались, что спрашивают у местных дорогу к тому или иному памятнику или музею, а те не знают, где это. Мы решили проверить, так ли это, и отправились гулять возле самых разных музеев и памятников, а попутно спрашивать прохожих, как к ним пройти. Любопытно, что некоторые из объектов культуры были прямо у нас за спиной.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Хороший вопрос. Без понятия". Спросили у минчан, как пройти в музей. Ответы вас удивят Мы решили проверить, так ли это, и отправились гулять возле самых разных музеев и памятников, а попутно спрашивать прохожих, как к ним пройти.