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Цены в порядке: в мае в Беларуси наблюдается дефляция
«На фоне достаточно динамичного ускорения экономики ценовая ситуация в стране сохраняет стабильность. За январь-апрель текущего года цены выросли к декабрю 2017 года на 2,8%, что хотя и больше прошлогоднего индекса потребительских цен за аналогичный период (2,4%), однако вписывается в прогнозные значения. В мае в стране наблюдается дефляция», – подчеркнул Василий Матюшевский.
Справка Myfin.by
Дефляция — снижение общего уровня цен на товары и услуги; процесс, противоположный
Как сообщалось, инфляция в Беларуси в апреле составила 0,3%, по сравнению с декабрем 2017 года этот показатель составил 2,8%.
По прогнозу на 2018 год инфляция не превысит 6%.
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Экономика прирастает, а ценовая ситуация стабильна.
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