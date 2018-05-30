Цены в порядке: в мае в Беларуси наблюдается дефляция

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«На фоне достаточно динамичного ускорения экономики ценовая ситуация в стране сохраняет стабильность. За январь-апрель текущего года цены выросли к декабрю 2017 года на 2,8%, что хотя и больше прошлогоднего индекса потребительских цен за аналогичный период (2,4%), однако вписывается в прогнозные значения. В мае в стране наблюдается дефляция», – подчеркнул Василий Матюшевский.

Справка Myfin.by

Дефляция — снижение общего уровня цен на товары и услуги; процесс, противоположный инфляции .

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в апреле составила 0,3%, по сравнению с декабрем 2017 года этот показатель составил 2,8%.

По прогнозу на 2018 год инфляция не превысит 6%.