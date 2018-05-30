Кредиты перестали дешеветь: стоит ли рефинансировать старые долги

В этом году ставки по кредитам держатся примерно на одинаковом уровне. Стоит ли в таких условиях рефинансировать старые долги? FINANCE.TUT.BY проанализировал предложения по кредитам и подготовил список предложений для тех, кто планирует рефинансировать старый долг.



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Кредиты на рефинансирование — это один из инструментов по работе со старыми долгами. Например, он может быть полезным если есть необходимость соединить все действующие кредитные договора в один. В такой ситуации больше не придется запоминать разные даты погашения своих долгов или вспоминать, какая сумма по ним накопилась.

Еще одно полезное применение кредита на рефинансирование — сокращение кредитной нагрузки. Это происходит за счет снижения выплат по процентам и за счет уменьшения ежемесячного платежа. В такой ситуации старый кредитный договор гасится за счет нового займа. У нового займа действующая процентная ставка будет ниже, а для возврата старого долга банк предоставит новый срок.

Рассмотрим подробнее текущие условия по кредитам на рефинансирование:

Банк, кредит Ставка, макс. сумма рефинансируемого остатка, срок рефинансирования Обеспечение РРБ-Банк, Рефинансирование

14,99%, до 15 000 рублей, до 12 месяцев нет Приорбанк, рефинансирование кредитов других банков

со страховкой: 15 или 16,4% в зависимости от суммы, 14 или 15% (в зависимости от суммы) для зарплатных клиентов, без страховки 19%, до 10 000 евро в эквиваленте, до 60 месяцев нет Приорбанк, рефинансирование кредитов Приорбанка

со страховкой: 15 или 16,4% в зависимости от суммы, 14или15%(в зависимости от суммы) для зарплатных клиентов, без страховки 19%, до 5000 евро в эквиваленте (до 7000 евро в эквиваленте для зарплатных клиентов), до 60 месяцев нет Белорусский народный банк, «Оранжевая мечта — Re Фреш»

15,9%, до 30 000 рублей, до 60 месяцев свыше 15 000 рублей — поручительство или залог (могут быть комбинированные виды обеспечения) Технобанк, рефинансирование кредитов

14%, до 50 000 рублей, 48 или 84 месяца свыше 15 000 рублей — поручительство АБСОЛЮТБАНК, рефинансирование кредитов

15,5%, до 30 000 рублей, до 24 месяцев свыше 15 000 рублей — поручительство Идея Банк, Простой Консолидация

29%, до 23 000 рублей, до 48 месяцев нет Идея Банк, Консолидация

16,45%, до 30 000 рублей, до 60 месяцев нет Паритетбанк, «Кредитная перезагрузка»

14,9%, до 50 000 рублей, до 60 месяцев свыше 15 000 рублей — поручительство Альфа-Банк, рефинансирование кредитов

21,9%, до 30 000 рублей, до 84 месяцев нет Банк БелВЭБ, «Удалы разлiк»

14 — 14,5% (в зависимости от категории клиента), до 40 000 рублей (до 50 000 рублей для категории VIP), до 84 месяцев свыше 10 000 рублей — неустойка и поручительство одного физлица, свыше 20 000 рублей — неустойка и поручительство двух физлиц Банк Москва — Минск, Погашение кредитов других банков (рефинансирование)

16,45%, до 30 000 рублей, до 60 месяцев свыше 15 000 рублей — поручительство Белагропромбанк, рефинансирование кредитов на потребительские нужды

первый год 14,5%, затем 15,5% (при рефинансировании кредитов на недвижимость ставка 15,5%), в пределах кредитоспособности, до 60 месяцев (до 15 лет при рефинансировании кредитов на недвижимость) свыше 7500 — поручительство (при рефинансировании кредитов на недвижимость поручительство не менее 2 физических лиц) Беларусбанк, «Удачное обновление»

15,5%, в пределах кредитоспособности, до 84 месяцев свыше 7350 рублей любой способ, предусмотренный законодательством Беларуси (кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита) Белинвестбанк, «Прокачай свой кредит»

16,45%, в пределах кредитоспособности, до 60 месяцев свыше 10 000 рублей — поручительство БПС-Сбербанк, «Пора действовать со Сбербанком»

15,8% или 16,3% (зависит от страховки и типа клиента), в пределах кредитоспособности, до 84 месяцев свыше 10 000 рублей — поручительство одного физлица; свыше 15 000 рублей — поручительство двух физлиц БПС-Сбербанк, «Новоселье со Сбербанком»

15% или 15,5% (зависит от страховки и типа клиента), в пределах кредитоспособности, до 240 месяцев поручительство, залог, гарантийный депозит денег Франсабанк, «Все и сразу»,

«Возможно все»

14,99% (16,4% при рефинансировании кредитов Франсабанка), до 25 000 рублей, до 72 месяцев свыше 10 000 рублей — поручительство физического лица Цептер Банк, на рефинансирование

15,99%, до 50 000 рублей, до 36 месяцев до 5000 рублей — неустойка, до 10 000 рублей — поручительство двух лиц, свыше 10 000 рублей — залог

Банк, кредит Ставка, макс. сумма рефинансируемого остатка, срок рефинансирования Обеспечение РРБ-Банк, Рефинансирование

14,99%, до 15 000 рублей, до 12 месяцев нет Белорусский народный банк, «Оранжевая мечта — Re Фреш»

15,9%, до 30 000 рублей, до 60 месяцев свыше 15 000 рублей — поручительство или залог (могут быть комбинированные виды обеспечения) Приорбанк, рефинансирование кредитов других банков

со страховкой: 15 или 16,4% в зависимости от суммы, 14или15%(в зависимости от суммы) для зарплатных клиентов, без страховки 19%, до 10 000 евро в эквиваленте, до 60 месяцев нет Приорбанк, рефинансирование кредитов Приорбанка

со страховкой: 15 или 16,4% в зависимости от суммы, 14 или 15% (в зависимости от суммы) для зарплатных клиентов, без страховки 19%, до 5000 евро в эквиваленте (до 7000 евро в эквиваленте для зарплатных клиентов), до 60 месяцев нет Технобанк, рефинансирование кредитов

14%, до 50 000 рублей, 48 или 84 месяца свыше 15 000 рублей — поручительство АБСОЛЮТБАНК, рефинансирование кредитов

15,5%, до 30 000 рублей, до 24 месяцев свыше 15 000 рублей — поручительство Идея Банк, Простой Консолидация

29%, до 23 000 рублей, до 48 месяцев нет Идея Банк, Консолидация

16,45%, до 30 000 рублей, до 60 месяцев нет Паритетбанк, «Кредитная перезагрузка»

14,9%, до 50 000 рублей, до 60 месяцев свыше 15 000 рублей — поручительство Альфа-Банк, рефинансирование кредитов

21,9%, до 30 000 рублей, до 84 месяцев нет Банк БелВЭБ, «Удалы разлiк»

14 — 14,5% (в зависимости от категории клиента), до 40 000 рублей (до 50 000 рублей для категории VIP), до 84 месяцев свыше 10 000 рублей — неустойка и поручительство одного физлица, свыше 20 000 рублей — неустойка и поручительство двух физлиц Банк Москва — Минск, Погашение кредитов других банков (рефинансирование)

16,45%, до 30 000 рублей, до 60 месяцев свыше 15 000 рублей — поручительство Белагропромбанк, рефинансирование кредитов на потребительские нужды

первый год 14,5%, затем 15,5% (при рефинансировании кредитов на недвижимость ставка 15,5%), в пределах кредитоспособности, до 60 месяцев (до 15 лет при рефинансировании кредитов на недвижимость) свыше 7500 — поручительство (при рефинансировании кредитов на недвижимость поручительство не менее 2 физических лиц) Беларусбанк, «Удачное обновление»

15,5%, в пределах кредитоспособности, до 84 месяцев свыше 7350 рублей любой способ, предусмотренный законодательством Беларуси (кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита) Белинвестбанк, «Прокачай свой кредит»

16,45%, в пределах кредитоспособности, до 60 месяцев свыше 10 000 рублей — поручительство БПС-Сбербанк, «Пора действовать со Сбербанком»

15,8% или 16,3% (зависит от страховки и типа клиента), в пределах кредитоспособности, до 84 месяцев свыше 10 000 рублей — поручительство одного физлица; свыше 15 000 рублей — поручительство двух физлиц БПС-Сбербанк, «Новоселье со Сбербанком»

15% или 15,5% (зависит от страховки и типа клиента), в пределах кредитоспособности, до 240 месяцев поручительство, залог, гарантийный депозит денег Франсабанк, «Все и сразу»,

«Возможно все»

14,99% (16,4% при рефинансировании кредитов Франсабанка), до 25 000 рублей, до 72 месяцев свыше 10 000 рублей — поручительство физического лица Цептер Банк, на рефинансирование

15,99%, до 50 000 рублей, до 36 месяцев до 5000 рублей — неустойка, до 10 000 рублей — поручительство двух лиц, свыше 10 000 рублей — залог

Главные выводы:

Кредит на рефинансирование можно оформить просто для уменьшения действующего платежа за счет увеличения срока кредита. Но важный момент, если главная цель снижение итоговой выплаты по процентам, то при оформлении нового кредита нужно сравнить графики платежей, итоговую сумму процентов и только тогда делать вывод о том, стоит ли брать новый займ.

Банки предлагают рефинансировать старые потребительские кредиты, кредитные карты, кредиты на автомобиль или на недвижимость. Кстати, Белагропромбанк и БПС-Сбербанк предлагают специальные сроки погашения кредитов на недвижимость. При их рефинансировании вернуть долг можно будет за 10 — 15 лет.

и предлагают специальные сроки погашения кредитов на недвижимость. При их рефинансировании вернуть долг можно будет за 10 — 15 лет. В отличие от прошлого года, сейчас постоянного снижения ставок по кредитам нет. В начале года новый кредит можно было оформить под 11,5−18% годовых, при этом для большинства кредитов действовали ставки до 16%. Как видно из нашего анализа в мае ситуация с кредитами существенно не изменилась и ставки для основной массы предложений держатся в пределах тех же 16%. Интересный момент, в конце прошлого года ставки по кредитам на рефинансирование составляли 12,99 − 16,8%. Сейчас для многих банков ставки даже увеличились на 1 — 2 процентных пункта и составляют 14 до 29%. Уточним, что для большинства банков будут действовать ставка до 16,45%.

новый кредит можно было оформить под 11,5−18% годовых, при этом для большинства кредитов действовали ставки до 16%. Как видно из нашего анализа в ситуация с кредитами существенно не изменилась и ставки для основной массы предложений держатся в пределах тех же 16%. Интересный момент, прошлого года ставки по кредитам на рефинансирование составляли 12,99 − 16,8%. Сейчас для многих банков ставки даже увеличились на 1 — 2 процентных пункта и составляют 14 до 29%. Уточним, что для большинства банков будут действовать ставка до 16,45%. Еще один важный момент. При оформлении кредита на рефинансирование на большую сумму банк может попросить дополнительное обеспечение — поручительство физических лиц или залог. Интересные предложения есть у Альфа-Банка и Идея Банка — здесь готовы предложить до 30 000 рублей без дополнительного обеспечения.

Сколько придется платить ежемесячно

Мы рассчитали примерный ежемесячный платеж и итоговую переплату, чтобы понять, во сколько может обойтись кредит на рефинансирование.

Предположим, вы планируете оформить кредит в размере 1000 рублей на 12 месяцев. Для таких условий максимальный платеж составит 97,82 рубля, а общая переплата — 76,03 рубля. Расчет был произведен на примере кредита от Паритетбанка (самая низкая процентная ставка для новых клиентов банка, есть срок 12 месяцев)

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