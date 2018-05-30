В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Вашингтон" сравнял счет в финале Кубка Стэнли против "Вегаса" Овечкин забросил свою первую шайбу в финале Кубка Стэнли и 13-ю - в плей-офф. Это второй результат для игроков "Кэпиталз" и четвертый среди россиян. Первой...

Овечкин забросил свою первую шайбу в финале Кубка Стэнли и 13-ю - в плей-офф. Это второй результат для игроков "Кэпиталз" и четвертый среди россиян.Первой звездой матча был признан голкипер "Кэпиталз" Брэйден Холтби – он отразил 37 бросков из 39.Из-за травмы, полученной в первом периоде, матч не смог доиграть российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов, кстати лучший бомбардир текущего плей-офф (11+14).Следующий матч пройдет 3 июня в Вашингтоне.Напомним, «Вегас», дебютировав в этом сезоне в НХЛ, сенсационно в первом же сезоне пробился в финал.