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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кобяков совершит рабочий визит в Таджикистан ФОТО: Белта В повестке дня встречи 14 вопросов, сообщили в пресс-службе правительства. В ...

В повестке дня встречи 14 вопросов, сообщили в пресс-службе правительства. Вчастности, стороны обсудят сотрудничество в экономической сфере и ход переговоров по проекту Соглашения о свободной торговле услугами.Также участники обсудят вопросы сотрудничества в области обращения с отходами электронного оборудования, будет принят комплекс совместных действий по профилактике и борьбе с бешенством на период до 2025 года.В Душанбе, как ожидается, Андрей Кобяков проведет также ряд двусторонних встреч с главами правительств стран СНГ.