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Кобяков совершит рабочий визит в Таджикистан
31.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
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В повестке дня встречи 14 вопросов, сообщили в пресс-службе правительства. В частности, стороны обсудят сотрудничество в экономической сфере и ход переговоров по проекту Соглашения о свободной торговле услугами.
Также участники обсудят вопросы сотрудничества в области обращения с отходами электронного оборудования, будет принят комплекс совместных действий по профилактике и борьбе с бешенством на период до 2025 года.
В Душанбе, как ожидается, Андрей Кобяков проведет также ряд двусторонних встреч с главами правительств стран СНГ.
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ФОТО: Белта В повестке дня встречи 14 вопросов, сообщили в пресс-службе правительства. В ...
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