В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мадуро заявил, что Венесуэла – чемпион мира по распределению богатств среди населения "Мы – мировые чемпионы в части распределения богатства и удовлетворения потребностей народа", — заявил Мадуро на встрече с главой Кубы Мигелем Диас-Канелем,...

", — заявилна встрече с главой Кубы Мигелем Диас-Канелем, передает РИА Новости.Между тем, по данным МВФ, экономика страны уменьшится в текущем году на 15% (и на 35% в 2014–2017 годах). Фонд прогнозирует, что инфляция в текущем году достигнет в Венесуэле 13 000%. Курс доллара на "черном" рынке в среду перевалил за 1 миллион боливаров.Мадуро руководит Венесуэлой с апреля 2013 года. Он был переизбран на прошедших 20 мая президентских выборах, которые не признали страны G7 и ЕС.