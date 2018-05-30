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Сборная России по футболу проиграла Австрии в товарищеском матче
31.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Игра прошла в Инсбруке и завершилась поражением россиян с минимальным счетом 0:1. Гол на 28-й минуте забил Алессандро Шопф.
Россияне же за весь матч не нанесли ни одного удара в створ ворот.
Вместе с тем тренер российской команды Станислав Черчесов заявил, что по составу сборной России в матче с Австрией не стоит делать выводы об игроках, которые не попадут в окончательную заявку для участия в чемпионате мира.
Мировое футбольное первенство пройдет в этом году с 14 июня по 15 июля.
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Игра прошла в Инсбруке и завершилась поражением россиян с минимальным счетом 0:1. Гол на 28-й минуте забил Алессандро Шопф. Россияне же за весь матч не...
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