В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сборная России по футболу проиграла Австрии в товарищеском матче Игра прошла в Инсбруке и завершилась поражением россиян с минимальным счетом 0:1. Гол на 28-й минуте забил Алессандро Шопф. Россияне же за весь матч не...

Игра прошла в Инсбруке и завершилась поражением россиян с минимальным счетом 0:1. Гол на 28-й минуте забил Алессандро Шопф.Россияне же за весь матч не нанесли ни одного удара в створ ворот.Вместе с тем тренер российской команды Станислав Черчесов заявил, что по составу сборной России в матче с Австрией не стоит делать выводы об игроках, которые не попадут в окончательную заявку для участия в чемпионате мира.Мировое футбольное первенство пройдет в этом году с 14 июня по 15 июля.