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31 мая в галерее «Артель» открывается выставка Сергея Баленка «Да, мы знакомы!»
31.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Сергей Баленок родился во Львове. В 1980 году закончил Украинскую академию печати. Работал в издательствах «Беларусь» и «Эридан». С 2011 года – старший научный сотрудник Национального центра современных искусств Республики Беларусь.
Как художник он уникален. Во-первых, он виртуоз офорта.
Во-вторых, он один из немногих, кто посреди столь модного нынче наигранного веселья считает возможным погрустить. Среди образов его гравюр и «опадающие птицы», и «игра в три руки», и «последний единорог», и «обрывки ненужных воспоминаний». А старый Минск – город, в котором «всегда было как-то поперечно».
В-третьих, его работы пронизаны литературой. «Когда я гравирую и примерно уже представляю, что у меня может получиться, в голове параллельно начинают шевелиться слова. Это тоже творческий процесс, и очень активный».
И, самое главное, его офорты, говоря словами самого художника, - «это изображения не предметов, а тех же ощущений, эмоций, воспоминаний, впечатлений, даже чувств, которые свойственны всем людям, просто я их изображаю. В этом мое отличие от всех нормальных людей. Я даже придумал такое понятие – рисунки о памяти. Не по памяти, а о памяти. … Картинки вызывают личные ассоциации, воспоминания, эмоции зрителя. Они не констатируют факт, а предлагают зрителю вспомнить, ощутить и додумать».
Выставка продлится до 13 июня.
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Сергей Баленок родился во Львове. В 1980 году закончил Украинскую академию печати. Работал в издательствах «Беларусь» и «Эридан». С 2011 года – старший научный...
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