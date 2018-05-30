В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лавров в Пхеньяне проводит переговоры с главой МИД КНДР Лавров прибыл в столицу Северной Кореи в четверг, последний раз до этого он посещал КНДР в 2009 году. До переговоров российский министр почтил память советских...

Лавров прибыл в столицу Северной Кореи в четверг, последний раз до этого он посещал КНДР в 2009 году. До переговоров российский министр почтил память советских воинов, погибших за освобождение Кореи, сообщает ТАСС.Главы МИД обсуждают ситуацию на Корейском полуострове и вопросы двусторонних отношений.Напомним, в ближайшее время может пройти встреча глав США и КНДР. Переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына запланированы на 12 июня в Сингапуре. На минувшей неделе Трамп заявил об отмене саммита из-за враждебной риторики КНДР, которая резко отреагировала на высказывания американских официальных лиц, сравнивших, в частности, Северную Корею с Ливией и пообещав ей ливийский сценарий решения ядерной проблемы. Позже стороны заявили о возобновлении подготовки саммита.