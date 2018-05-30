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Последний звонок, декрет о содействии занятости и дефляция. Главное за среду

31.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Политика

Сегодня на совместном заседании Совета Республики и Палаты представителей председатель Совета Республики Михаил Мясникович предложил изменить систему взаимодействия Правительства и Парламента. А каким образом — читайте здесь.


Правительство Венгрии разработало пакет законопроектов, известный как "Стоп Сорос". Теперь там могут ввести уголовную ответственность за помощь мигрантам. Члены партии Орбана ФИДЕС после победы на недавних парламентских выборах заявляли, что пакет законопроектов "Стоп Сорос" будет рассмотрен в парламенте одним из первых.


Общество

Сегодня Совет Республики Национального собрания принял к сведению Декрет № 1 о содействии занятости. Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич уточнила, какие направления работы определяет декрет.


А еще у Министерства труда и социальной защиты появились эмблема и флаг.

30 мая последний звонок проводил во взрослую жизнь юношей и девушек. Помимо традиционных мероприятий в школах страны в этот раз впервые прошел республиканский праздник "Последний звонок". Он собрал более 10 000 уже бывших школьников. Перед "Минск-Ареной" собралась толпа молодых ребят в ярких платьях и лентах, школьной форме советских времен и галстуках-бабочках. Президент направил приветствие выпускникам.

Фото: БЕЛТА

Вообще в среду множество мероприятий было посвящено молодежи. Так, БРСМ предложил создать многопрофильные молодежные центры занятости и поднять рубеж молодого возраста до 35 лет.


А еще в Минске прошел 43-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи. Здесь Глава Администрации Президента Наталья Кочанова отметила, что в Беларуси это принципиальная государственная политика — уделять особое внимание молодежному движению.

Ежегодно в мире курение уносит более 7 млн человеческих жизней, 900 тысяч из них — это пассивные курильщики. И хотя уровень курения снизился в Беларуси за последние 7 лет, но, по словам медиков, вместе с ним упал и возраст начала курения в Беларуси. А ко всему прочему ВОЗ подсчитал, сколько белорусский курильщик "работает" в году на табачную индустрию. И цифра эта весьма внушительная.


И хоть в такую жаркую пору следующая тема может показаться не особенно актуальной, а все же, как известно, сани стоит готовить заблаговременно. В Беларуси разработали проект указа о тепловой модернизации жилья.


Центр традиционной китайской медицины торжественно открыли сегодня в Могилеве. Он "прописался" в центральной поликлинике города.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич отправился в Рогачев, чтобы открыть там новое здание отдела Департамента охраны.


Экономика

Беларусь вышла на траекторию роста экономики. В мае в стране зафиксирована дефляция

А что при довольно динамичном ускорении экономики происходит с ценами?



За первые четыре месяца этого года цены на квартиры в минских новостройках выросли в среднем на 6%.  А стоит ли бить тревогу тем, кто не успел купить метры недорого? Узнайте, сколько будет стоит жилье и где взять деньги на его покупку.


Культура

В честь своего 85-летнего юбилея Большой театр распахнул двери для зевак-меломанов. С 12.00 в течение четырех часов по театру бродили длиннохвостые экскурсии самых любопытных минчан и гостей города. По предварительным подсчетам, театр допустил к своему "телу" 4000 человек.


Премьера оперы Игоря Корнелюка состоится в Беларуси. Наш корреспондент пообщалась с музыкантом.


30 мая в художественной галерее "Беларт" открывается персональная выставка Галины Ивановой "Мой тайный сад". Она навеяна впечатлениями от книги английской писательницы и драматурга Фрэнсис Бернетт "Таинственный сад", которую Галина когда-то читала своей дочери Еве. Тайный сад — это метафора души. И чтобы этот сад цвел и плодоносил, за ним необходим повседневный тщательный уход. 



Спорт

Диего Марадона признался, о чем думает, глядя на игру брестского "Динамо" против могилевского "Днепра".

А у Олимпийского комитета России появился новый президент.

В игровых видах спорта — время сборных. Отборы, турниры и все то, что в наших краях чаще всего интригует куда больше, чем клубные разборки. В преддверии подачи главного блюда мы решили вспомнить, с кем и для чего будут играть сборные Беларуси этим летом.



В мире

Российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого сообщалось ранее, оказался жив


Французская полиция приступила к эвакуации одного из крупнейших лагерей мигрантов в Париже. Операция началась в 7.00 по местному времени.


В Минске состоялась очередная встреча трехсторонней контактной группы по Украине. На этот раз Мартин Сайдик особенное внимание уделил безопасности детей.

Оказалось, что злоумышленник, который накануне устроил перестрелку в центре бельгийского города Льеж, до этого совершил убийство




Что еще почитать?

Во всем мире говорят о новой эпидемии ХХI века — learning disabilities. На языке наших специалистов это звучит как “расстройство школьных навыков” — ребенок неграмотно пишет (дисграфия), не понимает прочитанное (дислексия), не умеет считать (дискалькулия). Количество детей, не способных к обучению, растет с каждым годом. Разбираемся, в чем причины этого явления?


Сладкоежкам процесс похудения, актуального перед самым "оголенным" сезоном, дается особенно нелегко из-за отказа от сладкого. Впрочем, если очень хочется, изредка можно побаловать себя в разумных пределах. Но легко сказать, да непросто сделать, особенно если до этого десертом заканчивался каждый завтрак. Попробуйте заменить привычные сладости облегченными и более полезными — предлагаем несколько простых рецептов


Кстати говоря, в том, как похудеть, могут помочь и некоторые умные устройства, коих на сегодня не счесть. Правда, за всевозможными массажерами, “лампами, разбивающими жировые клетки” и прочими гаджетами нередко скрывается лишь желание производителей заработать деньги на наивных потребителях. Вместе с тем есть девайсы, которые действительно могут помочь. Конечно, рассчитывать на то, что волшебная программа на смартфоне или фитнес-браслет сделают всю работу за вас, не приходится, тем не менее их наличие может порядком облегчить жизнь. К чему присмотреться?


Хорошего продолжения недели!


 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Политика Сегодня на совместном заседании Совета Республики и Палаты представителей председатель Совета Республики Михаил Мясникович предложил изменить...
 
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