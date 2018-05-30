

30 мая последний звонок проводил во взрослую жизнь юношей и девушек. Помимо традиционных мероприятий в школах страны в этот раз впервые прошел республиканский праздник "Последний звонок". Он собрал более 10 000 уже бывших школьников. Перед "Минск-Ареной" собралась толпа молодых ребят в ярких платьях и лентах, школьной форме советских времен и галстуках-бабочках. Президент направил приветствие выпускникам.

30 мая последний звонок проводил во взрослую жизнь юношей и девушек. Помимов этот раз впервые прошел республиканский праздник "Последний звонок". Онуже бывших школьников. Перед "Минск-Ареной" собралась толпа молодых ребят в ярких платьях и лентах, школьной форме советских времен и галстуках-бабочках. Президентвыпускникам.

Сегодня на совместном заседании Совета Республики и Палаты представителей председатель Совета Республики Михаил Мясникович предложил изменить систему взаимодействия Правительства и Парламента. А каким образом — читайтеПравительство Венгрии разработало пакет законопроектов, известный как "Стоп Сорос". Теперь тамза помощь мигрантам. Члены партии Орбана ФИДЕС послезаявляли, что пакет законопроектов "Стоп Сорос" будет рассмотрен в парламенте одним из первых.Сегодня Совет Республики Национального собрания1 о содействии занятости. Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич уточнила, какие направления работы определяет декрет.А еще у Министерства труда и социальной защитыэмблема и флаг.

Фото: БЕЛТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Последний звонок, декрет о содействии занятости и дефляция. Главное за среду Политика Сегодня на совместном заседании Совета Республики и Палаты представителей председатель Совета Республики Михаил Мясникович предложил изменить...