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Последний звонок, декрет о содействии занятости и дефляция. Главное за среду
31.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Политика
Сегодня на совместном заседании Совета Республики и Палаты представителей председатель Совета Республики Михаил Мясникович предложил изменить систему взаимодействия Правительства и Парламента. А каким образом — читайте
Правительство Венгрии разработало пакет законопроектов, известный как "Стоп Сорос". Теперь там
Общество
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30 мая последний звонок проводил во взрослую жизнь юношей и девушек. Помимо
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Ежегодно в мире курение уносит более 7 млн человеческих жизней, 900 тысяч из них — это пассивные курильщики. И хотя
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Экономика
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Хорошего продолжения недели!
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Политика Сегодня на совместном заседании Совета Республики и Палаты представителей председатель Совета Республики Михаил Мясникович предложил изменить...
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