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Крупный пожар случился в магазине в Хакасии
31.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Так как пламя затронуло большую территорию, пожару присвоили 3-й уровень сложности. Пожар не угрожал соседним зданиям.
Предварительно обошлось без пострадавших. Причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить.
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Так как пламя затронуло большую территорию, пожару присвоили 3-й уровень сложности. Пожар не угрожал соседним зданиям. Предварительно обошлось без...
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