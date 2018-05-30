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Эндрю Линкольн покинет "Ходячих мертвецов"
31.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Возможно, дальше в сериале будет много крови и не останется место компромиссам. Известно, что от телеканала AMC Нормана Ридуса (Дэрила Диксона) ждет очень неплохая компенсация за переход на главную роль в сериале.
Вместе с Риком в тень уйдет и Мэгги. Она появится лишь в 6 сериях из 8. А все потому, что актриса Лорен Коэн уходит на съемки в другой сериал. По всей вероятности, в "Ходячих мертвецах" к концу 9-го сезона ее также "ликвидируют".
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Возможно, дальше в сериале будет много крови и не останется место компромиссам. Известно, что от телеканала AMC Нормана Ридуса (Дэрила Диксона) ждет очень...
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