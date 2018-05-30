В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эндрю Линкольн покинет "Ходячих мертвецов" Возможно, дальше в сериале будет много крови и не останется место компромиссам. Известно, что от телеканала AMC Нормана Ридуса (Дэрила Диксона) ждет очень...

Возможно, дальше в сериале будет много крови и не останется место компромиссам. Известно, что от телеканала AMC Нормана Ридуса (Дэрила Диксона) ждет очень неплохая компенсация за переход на главную роль в сериале.Вместе с Риком в тень уйдет и Мэгги. Она появится лишь в 6 сериях из 8. А все потому, что актриса Лорен Коэн уходит на съемки в другой сериал. По всей вероятности, в "Ходячих мертвецах" к концу 9-го сезона ее также "ликвидируют".