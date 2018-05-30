В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Искусственный интеллект научили распознавать людей по походке‍ Изначально исследователи собрали крупнейшую в мире базу данных о походке людей. Туда вошли около 20 000 записей движений ног 127 человек, которые сделали...

Изначально исследователи собрали крупнейшую в мире базу данных о походке людей. Туда вошли около 20 000 записей движений ног 127 человек, которые сделали через специальные напольные сенсоры и камеры с высоким разрешением.Эта база помогла ученым соорудить систему, с помощью которой искусственный интеллект автоматически определяет личность человека по его походке. Каждый человек, когда идет, делает примерно 24 различных особенности и движения, так что у каждого есть своя уникальная походка.Новую систему испытали, и она показала практически идеальный результат. Сами ученые считают, что их изобретение вполне может заменить сканирование сетчатки глаза и отпечатки пальцев.Применение такой системы можно внедрить на контроле в аэропортах и даже в медицине. Данные о походке помогут в диагностике нейродегенеративных заболеваний.