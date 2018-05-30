Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мотоциклист разбился при обгоне в Глубокском районе Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома Авария случилась на 142-м километре трассы Р3 Логойск - Зембин - граница Латвии. 44-летний водитель ехал в...

Авария случилась на 142-м километре трассы Р3 Логойск - Зембин - граница Латвии. 44-летний водитель ехал в сторону Шарковщины со стороны Глубокого. Он попытался совершить обгон, но не справился с управлением и опрокинулся на встречке. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. На мотоциклисте не было шлема. Помимо этого выяснилось, что у него были водительские права на легковушку и грузовик, а категория на мотоцикл у него не была открыта. Мотоцикл Kawasaki он купил накануне трагедии, обменяв его на свою машину.В ГАИ призывают всех участников движения осторожно и ответственно вести себя на дороге.