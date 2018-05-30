Документ подтверждает тот факт, что изделие сконструировано в соответствии с требованиями сертификационного базиса, который распространяется на него.Ранее беспилотник "Геоскан 201" госпредприятие "БелПСХАГИ" зарегистрировало в реестре авиации Государственного военно-промышленного комитета. Госкомиссия по радиочастотам при Совете безопасности Беларуси выделила ему радиочастотный спектр."БелПСХАГИ" вместе с проектным институтом "Белгипрозем" и предприятием "Геоинформационные системы" разрабатывают подсистему мониторинга земельного фонда в соответствии с госпрограммой "Наукоемкие технологии и техника" на 2016-2020 годы. Эта подсистема включена в многоуровневую Белорусскую космическую систему дистанционного зондирования Земли. В ней предусмотрено использование космических, авиационных и наземных средств и технологий их применения. Создан опытный образец технологического комплекса мониторинга территорий на основе данных дистанционного зондирования, который будет эксплуатироваться "БелПСХАГИ".

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