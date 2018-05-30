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В Ивацевичах многодетная мать ограбила индивидуального предпринимателя

31.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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- Пострадавший и злоумышленница какое-то время сожительствовали, а потом разошлись. Женщина знала, где у бизнесмена хранятся сбережения. В один из визитов она похитила ключ от квартиры индивидуального предпринимателя и в его отсутствие наведывалась туда. Она брала деньги небольшими суммами для личных нужд. Пропажа средств и ювелирных изделий обнаружилась, когда бизнесмен собрался покупать дорогостоящую вещь, а денег не оказалось. Тогда он обратился в милицию.

Кстати, злоумышленница находится в отпуске по уходу за ребенком. Она мать пятерых детей. Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело.

 
 
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- Пострадавший и злоумышленница какое-то время сожительствовали, а потом разошлись. Женщина знала, где у бизнесмена хранятся сбережения. В один из...
 
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