Буйвол спас ящерицу от целой стаи львов (ВИДЕО)

В ролике видно, что молодой лев схватил в зубы ящерицу и уже готов был приступить к трапезе. Но неожиданно к нему подскочил буйвол, который подбросил хищника в воздух рогами и спас ящерицу от верной гибели.

Испуганный львенок и вся его стая в страхе бросились в бегство. После этого бык встал над рептилией, защищая ее от посягательств других львов, находившихся поблизости.