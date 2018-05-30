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Буйвол спас ящерицу от целой стаи львов (ВИДЕО)
31.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
В ролике видно, что молодой лев схватил в зубы ящерицу и уже готов был приступить к трапезе. Но неожиданно к нему подскочил буйвол, который подбросил хищника в воздух рогами и спас ящерицу от верной гибели.
Испуганный львенок и вся его стая в страхе бросились в бегство. После этого бык встал над рептилией, защищая ее от посягательств других львов, находившихся поблизости.
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В ролике видно, что молодой лев схватил в зубы ящерицу и уже готов был приступить к трапезе. Но неожиданно к нему подскочил буйвол, который подбросил...
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