|
В Витебске «взяли» безработного, промышлявшего закладкой психотропов
31.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
По словам официального представителя УВД Витебского облисполкома Виталия Сапроненко, при задержании из тайников изъяли 17 полимерных запаянных пакетов с особо опасным психотропом Альфа-PVP общей массой 10,21 грамма.
Сбыт дурмана злоумышленник организовал через интернет-магазин. Деятельность последнего пресекли.
Возбуждено уголовное дело, закладчику предстоит держать ответ за незаконный оборот наркотиков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)